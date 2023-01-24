Tekstil atıkları Bursa İnegöl'de ütüye dönüşecek

Bursa'da İnegöl Belediyesi, tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması adına bir kampanya düzenledi. “Tekstil atıkları ütüye dönüşüyor” sloganıyla yapılan kampanya kapsamında en fazla tekstil atığı getiren 3 kişiye ütü hediye edilecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm konusunda hayata geçirdiği farkındalık çalışmaları ile bu alanda önemli kazanımlar elde ediyor.

Daha önce atık pil ve elektronik atıklarla ilgili düzenlenen kampanyalarla vatandaşlarda bilinç oluşturacak adımlar atılırken, bu defa tekstil atıkları için kampanya düzenlendi.

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü iş birliğinde “Tekstil atıkları ütüye dönüşüyor” sloganıyla yeni bir kampanyanın başlayacağı duyuruldu.

1-3 Şubat tarihleri arasında en fazla tekstil atığı getiren 3 kişiye dikey ütü hediye edilecek.

Kıyafet, ayakkabı, yatak, yorgan, yastık, halı, kilim, perde vb tüm tekstil atıklarını kapsayan kampanyada, atıklar İnegöl Belediyesi merkez binada bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne getirilerek burada toplanacak.

Yatak, yorgan gibi büyük ve taşınmayacak ölçüde olan atıklar için de vatandaşlar 153 Çözüm Merkezini arayarak atıkların alınmasını talep edebilecek.