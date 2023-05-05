Teknofest’te Türkiye Buluşlar ve Buluşçular Derneği rüzgarı

İstanbul'da düzenlenen Teknofest’te 48 İran projesi katılım sağladı.VAN (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Teknofest’te 48 proje katılım sağlayarak Prof. Dr Mehrdad Fojlaley,Sepehr Moosavi Van İş geliştirme merkezinden Dr. Ehsan Murzaeifard, Dr Hamideh Atefipour TITU uluslararası üniversitesinden altın madalya ve Dr Behzad Jaybashi ve Dr. Roya Hemnatpour, Van İŞGEM'den Dr. Abolfazl Moradi TİTU üniversitesinden gümüş madalya kazandılar.

Türkiye Buluşlar ve Buluşçular Derneği'nin Doğu Anadolu temsilcisi Prof.Dr.Mehrdad Fojlaley, “ISIF sadece bir fuar etkinliği değil; içerisindeki B2B görüşmeler, workshoplar, paneller ve çalıştaylar ile ekosistemin bilgi paylaşım merkezidir. Teknofest'in paydaşlarından biri Türk Patent'in salonunda gerçekleşen bir yarışmadır. Teknofest ,Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondur. Bizlerde Türkiye Buluşlar Derneği tarafından kayıt yaptırdık. Derneğimizin adı altında İran’da ikamet eden mucit ve bilim insanlarını Doğu Anadolu temsilcisi olarak davet ettim. 48 projeyi derneğimize kaydederek, Teknofest’e götürdüm. 48 projenin içerisinde Uluslar arası patenli ve Türk patenli icatlarımız katılım sağladı. Toplamda 900 projenin içerisinde bizlere 4 ödül verildi" dedi.

Fojlaley, Türkiye Buluşlar ve Buluşçular Derneği olarak; kazanan projeleri hayata geçirmek için işe koyulduklarını belirtti.