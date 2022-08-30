TEKNOFEST’in ulaşım aracı 'BinBin' oldu

Kısa mesafeli yolculuklarda çevreci ve pratik bir ulaşım alternatifi sunan BinBin, Samsun’da başlayan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te katılımcıların ulaşım ihtiyacına çözüm oldu.SAMSUN (İGFA) - Mikromobilite alanında teknoloji üreten, çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunan teknoloji şirketi BinBin, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmek üzere yola çıkan TEKNOFEST heyecanına bir kez ortak oldu.

Bu yıl rotasını Karadeniz’e çeviren TEKNOFEST’in katılımcıları arasında yer alan BinBin, 4 Eylül’e kadar Çarşamba Havalimanı’nda sürecek etkinliklerde ziyaretçilerin ulaşım ihtiyacını karşılamaya başladı.

Havalimanındaki etkinliklerde katılımcılara ücretsiz olarak e-scooter hizmeti sunan BinBin, ayrıca standında da akıllı şehir teknolojileri ve mikromobilite alanındaki hizmetlerine ilişkin pek çok detayı ziyaretçilerle paylaşıyor.

BinBin CEO’su Kadir Abdik, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST’te yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, "Festival boyunca Çarşamba Havalimanı’nda ziyaretçilere ücretsiz e-scooter hizmeti sunacağız. Bu hizmetimizle hem ziyaretçilerin TEKFONEST heyecanına ortak oluyor hem de BinBin ile konforlu bir sürüş deneyimi yaşatıyoruz" dedi.