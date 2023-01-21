TEKNOFEST'te son dönemeç

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bu yıl 41 ana yarışma -102 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları arasında 5 yarışma özelinde başvuru süreci devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Katılımcıların büyük bir merakla beklediği ve yarışma başvuruları henüz açılmayan yarışmalar için de takvimin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen Pardus 21.3 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması, açık kaynak kodlu yazılımlara ilgi duyan, Pardus 21.3'ü merak eden, Pardus’a katkı sağlamak isteyen gençleri bekliyor. Bu yarışta yerini almak isteyenler acele edin başvuru için son gün 01 Şubat 2023.

TEKNOFEST kapsamında ilk kez 2018 yılında düzenlenen World Drone Cup, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde Dünyanın en iyi Drone yarışçısını bu yıl da TEKNOFEST İstanbul’da belirleyecek. Dünyadan en fazla ülkenin ve en fazla sporcunun katıldığı yarışmaya bu yıl yine rekor sayıda başvuru bekleniyor. Yoğun ilgi gören yarışmanın son başvuru tarihi 01 Şubat 2023!

Dünya çapında olağanüstü bir yarışma olan Hack Masters TEKNOFEST’te siber yetenekleri bir araya getirecek. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında T.C. Dijital Dönüşüm Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada hackerlar, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan gelişmiş gerçek yaşam siber saldırı senaryolarıyla sınırları zorlayacak. Son başvuruların 28 Şubat 2023 tarihine kadar yapılacağı Hack Masters zorlu mücadelelere sahne olacak.

Robotik Yarışmalar

Ön elemesi yapılmayacak kategorilerin son başvuru tarihi 17 Şubat 2023. Robotik Yarışması, ülkemizde meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri süresince edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenleniyor. MEB işbirliğinde her yıl farklı bir şekilde düzenlenen yarışmada 12 farklı kategori bulunuyor.

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri son başvuru tarihi 10 Şubat 2023. TÜBA tarafından her yıl açıklanan tematik program ile ilgili konu başlıklarını içeren YÖK doktora tezi yazarları bireysel olarak teknoloji ve tasarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ve biyoteknoloji alanlarında, ayrıca uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları ve güvenlik politikaları konularını içeren sosyal bilimler alanlarında başvuruda bulunabiliyor. Başvurular dijital olarak yapılıyor. Adayların şahsen başvuru yapabilmesinin yanı sıra TÜBA Üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve Üniversite Rektörlükleri tarafından da aday önerileri yapılabiliyor. Doktora tezlerinin bilimsel değerlendirme süreçleriyle değerlendirileceği ödül programında birinci olan tez yazarına 50.000, ikinciye 40.000 ve üçüncüye ise 30.000 Türk Lirası ödül veriliyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusunu üçe katlıyor. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST 16-19 Mart tarihlerinde İzmir’de, 27 Nisan-01 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da ve 30 Ağustos-03 Eylül tarihlerinde ise Ankara’da gerçekleşecek.