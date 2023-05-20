TEKNOFEST coşkusu tam gaz sürüyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul’dan sonra muhteşem yolculuğuna Ankara ve İzmir ile devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyetin 100. yılında ülkemizin üç büyük şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan festivalin ikinci durağı başkent Ankara olacak. Festival Ankara’da 30 Ağustos – 3 Eylül 2023, Ege’nin incisi İzmir’de ise 27 Eylül–1 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Tam bağımsız bir Türkiye için “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara ve İzmir’de coşkuyu, heyecanı yine göklere taşıyacak.

Teknoloji yarışmaları, girişim programı, nefes kesen hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, bilim şovları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri, hepsi birbirinden güzel etkinlikleri ile ziyaretçilerine bilim, teknoloji ve uzayla dopdolu unutulmaz bir serüven yaşatan TEKNOFEST; Ankara’da Etimesgut Havalimanında, İzmir’de ise Çiğli Havalimanında yine heyecan ve gurur dolu günler yaşatacak. Düzenlenmeye başladığı 2018 yılından bu yana her yıl kendi rekorunu kırarak yolculuğuna devam eden TEKNOFEST, Ankara ve İzmir’de “sen geleceksin” diye yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.