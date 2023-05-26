Teknofest 2023’te İnegöl'ün projeleri binlerce rakibi geride bıraktı

Teknofest 2023’te İnegöl’de ilçe geneli gerçekleştirilen 1500 dolayındaki başvuru içerisinde İnegöl Belediyesi Baykoca Takımları 4 proje ile finalist oldu. 4 proje, kategorilerinde aldıkları derecelerle isimlerinden söz ettirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun da paydaşlığıyla gerçekleştirilen Teknofest 2023, bu yıl 27 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Atatürk Havalimanında düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. yılında geleceğe umutla bakan bir Türkiye için “Sen Geleceksin Diye” sloganıyla düzenlenen Teknofest, 5 gün boyunca yine büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye’nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisinde yer alan Baykoca Teknoloji Ofisi bünyesinde yürütülen Teknofest 2023 çalışmaları kapsamında, İnegöl’de ilçe geneli gerçekleştirilen 1500’e yakın başvuru içerisinde başarılı olan 4 finalist takım ise Baykoca ekipleri oldu.

4 PROJE BİNLERCE RAKİBİ GERİDE BIRAKIP DERECE ALDI

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları, hazırladıkları 4 projeyi kendisine ayrılan stantta teknoloji severlere tanıttı.

Etkinlik boyunca yoğun ilgi gören projeler, kendi kategorilerinde aldıkları derecelerle de öne çıktı. Baykoca SEHA Takımı, Uçan Araba Yarışma Kategorisinde 562 toplam başvurunun ardından finale kalan 20 takımla mücadele ederek 35,78 puanla Türkiye 7’ncisi oldu. Baykoca Sina Takımı, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışma Kategorisinde 1573 toplam başvurunun ardından finale kalan 89 takımla mücadele ederek 71,76 puanla Türkiye 9’uncusu oldu.

Baykoca Testonom Takımı, Eğitim Teknolojileri Yarışma Kategorisinde 123 bin toplam başvurunun ardından finale kalan 99 takımla mücadele ederek 88,26 puanla Türkiye 12’ncisi oldu. Baykoca REGA Takımı ise Turizm Teknolojileri Yarışma Kategorisinde 2389 toplam başvurunun ardından finale kalan 76 takımla mücadele ederek 52,66 puanla Türkiye 34’üncüsü oldu.