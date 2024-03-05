Teknik elemanlar iş bulmada daha şanslı

Birçok teknik eleman olarak görev yapan mezunların var olduğunu ve çoğunluğunun mesleki yönden doğru yerlere ulaşabildiğini anlatan Prof. Dr. Mesut Karahan, ülke genelinde teknik eleman ihtiyacının gün geçtikçe arttığına vurgu yaparak, aldıkları geri dönüşlerle üniversitede ihtiyaca uygun mezunlar verdiklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İki yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmanın birçok yönden avantaj olduğunu kaydeden Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Karahan, “Teknik elemanların iş gücünü hafiflettiği ve işsizliğin önüne geçilmesi açısından da etkisi olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Başarıda iyi bir üniversite ve programdan mezun olmanın yanı sıra bireysel emek ve kararlılığın da etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mesut Karahan, “Başarı bireysellikten daha çok aile olmak ve en önemlisi büyük bir ekip işidir.” dedi.

"Gençler, daha eğitim alırken işletmede mesleki eğitim ve yaz stajı gibi dersler nedeniyle iş sahasına çıkma şansı edinerek iş bulma konusunda avantaj sahibi oluyorlar.” diyen Karahan, “Meslek Yüksek Okulu mezunu teknisyenler iş bulmada daha şanslı durumdalar” dedi. Sağlık ekibi üyeleri arasında sadece hekimlik ve hemşirelik gibi meslekler değil birçok sağlık profesyoneli ve teknik düzeyde eğitilmiş insan gücünün çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mesut Karahan, “Meslek okullarında hangi programdan mezun olurlarsa olsunlar birçok hastane, klinik ve biyomedikal alanlarda iş olanaklarına erişebiliyorlar. Ancak ülkemizde meslek lisesi mezunları, iş imkânı bulmakta biraz daha zorlansalar da Meslek Yüksek Okulu mezunu teknik elemanlar bu konuda daha şanslı durumdalar.” dedi.

“TEKNİK ELEMANLAR İŞ GÜCÜNÜ HAFİFLETİYOR”

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Karahan, 2 yıllık MYO mezunu olmanın avantajlarına ilişkin de şunları kaydetti:

“İki yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak birçok yönden avantaja sahiptir. Özellikle 2 yıllık müfredat ile kısa sürede gereken mesleki bilgi ve becerilerin temel alt yapısını kuran mezunlar iş dünyasına en hızlı şekilde giriş yapabiliyorlar. Teknik eleman ihtiyacının giderilmesiyle tüm sektörlerde üretim artıyor ve ülkemize katma değer yaratılmasının bir parçası oluyorlar. İşsizliğin giderilmesi yönüyle de oldukça avantajlı gözüküyor. Teknik elemanların iş gücünü hafiflettiği ve işsizliğin önüne geçilmesi açısından da etkisi olduğunu düşünüyorum.”