Tekirdağ Saray’da çay içleri ısıttı
Tekirdağ'da Saray Belediyesi tarafından 15 Aralık Dünya Çay Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, soğuk kış günlerinde çaylarını yudumlayarak ısındı. Saraylılar, Doğanay Temurkan ve Salih Demirci’nin canlı müzik dinletisi eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kültürel ve sanatsal etkinlikleri aralıksız sürdürüyor.
15 Aralık Dünya Çay Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dünyanın dört bir yanında severek tüketilen sohbetlerin olmazsa olmazı çayı içleri ısıttı.
Vatandaşlar çaylarını Doğanay Temurkan ve Salih Demirci’nin mini konseri eşliğinde yudumlayarak keyifli vakit geçirdi.
Doğanay Temurkan ve Salih Demirci birbirinden güzel şarkıları ile katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teşekkür eden vatandaşlar, bu tarz etkinliklerin sık sık yapılmasını istedi.
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|18
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|12
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|16
|9
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|7
|Takımlar
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|1. Arsenal
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|37
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|14
|32
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|15
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|14
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|15
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|15
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|15
|16
|15. Leeds United
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|15
|12
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|15
|10
|Takımlar
|O
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|1. Barcelona
|14
|37
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|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
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|24
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|14
|24
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|14
|23
|8. Rayo Vallecano
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