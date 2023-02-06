Tekirdağ'dan deprem bölgesine destek... 7 yaşındaki Efe Can'ın zarfı duygulandırdı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına Tekirdağ'ın Saray ilçesinden de destek verdi. Küçük Efe Can'ın okul harçlığını depremzede arkadaşlarına yolladığını belirten notlu zarfı herkesi duygulandırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Depremzedelere başta battaniye, kullanılmamış giysi, bot, hazır gıda, çocuk bezi, çocuk maması, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri olmak üzere yardımlarını ulaştırmak isteyen vatandaşlar Saray Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ne akın etti.

Depremzedelere yardım elini uzatmak isteyen vatandaşların yardım kampanyasına katılabileceğini belirten Saray Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, başlatılan yardım kampanyasının büyük hızla büyüdüğünü belirterek, "Sizler de ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri Atatürk Kültür Merkezi’ne ulaştırabilirsiniz. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı deprem bölgesine yardım elini uzatmaya çağırıyoruz” denildi.

Paylaşımda ihtiyaç listesine de yer verildi:

Battaniye, Bot, Mont, Atkı, Bere, Çorap, Termal içlik, Kazak, Kadın pedi, Islak mendil, El feneri, Pil, Uyku tulumu, Tüplü ısıtıcı, Çocuk bezi, Bebek maması, Yatak, Büyük minder

KÜÇÜK EFE CAN’IN NOTU DUYGULANDIRDI

Bu arada yardım kutularının arasından çıkan 7 yaşındaki Efe Can Coşkun’un bugünkü okul harçlığımı ‘depremzede arkadaşlarıma gönderiyorum notlu zarfı herkesi duygulandırdı.