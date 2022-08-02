TEGV’li çocuklar için 6 bin kilometre yol katetti

Eğitim gönüllüsü Vedat Pekak, TEGV’li çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak için 8 Temmuz’da motosikletiyle çıktığı Türkiye turunu tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Eğitim gönüllüsü Vedat Pekak, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocuklarının eğitim masraflarına katkıda bulunmak için motosikletiyle çıktığı Türkiye turunu tamamladı.

İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı çocukları tarafından uğurlanan ve 8 Temmuz’da İstanbul’dan hareket eden Pekak, sırasıyla Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Siirt, Bitlis, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale, Tekirdağ, Çorlu olmak üzere 35 il ve bir ilçe gezdi.

31 Temmuz’da turunu tamamlayan, turu boyunca izlediği rota üzerindeki TEGV etkinlik noktalarını da ziyaret eden ve Türkiye’nin dört bir yanından çocuklarla buluşan Pekak’ı Zeyrek Öğrenim Birimi’nde TEGV’li çocuklar karşıladı.

“HEDEFİMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Kampanya hedefini tamamlayan hatta aşan Pekak, keyifli geçen yolculuğu boyunca TEGV’li çocuklarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Çocukça bir hayalin peşinden giderek Türkiye haritasının, yani aslında sınırlarımızın üzerinden veya yakınından motosikletim ile geçme hayalimi gerçekleştirmiş olmanın verdiği mutluluğu yaşadığını ifade eden Pekak, "Bu zorlu yolculukta düştüğümde beni kaldıracak motivasyon kaynağım çocuklardı. Bu anlamda TEGV ile iş birliği yaparak bu yolculuğumu daha da anlamlı hale getirdim. İyi ki de öyle yapmışım. Gittiğim şehirlerde birçok TEGV Öğrenim Birimine, Eğitim Parkına ve Ateşböceğine uğradım ve o minik yüreklerin ne kadar nitelikli bir eğitim aldığına şahit oldum. TEGV, çocuklarımıza tamamen ücretsiz nitelikli eğitim imkânı sunuyor. Ziyaretlerimde içimden geçen his hep şu idi: Keşke benim zamanımda da TEGV olsaydı. Seyahatim boyunca birçok zorlukla karşılaştım, tanıdığım tanımadığım birçok kişiden destek mesajları aldım. Bana inanan ve güç veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.