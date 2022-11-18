TEGV’den Erzincanlı çocuklara yeni atölyeler

27 yılda 3 milyondan fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sunan TEGV'in Erzincan Öğrenim Birimi’nde Lloyd Register Foundation desteği ile kurulan, “Tasarım ve Beceri Atölyesi” ile TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi Ulvi Kocailik ve ailesinin destekleriyle kurulan “Düşler Atölyesi” törenle açıldı.ERZİNCAN (İGFA) -Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Erzincan Öğrenim Birimi’nde Lloyd Register Foundation desteğiyle kurulan “Tasarım ve Beceri Atölyesi” ile TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi Ulvi Kocailik ve ailesinin destekleriyle kurulan “Düşler Atölyesi”nin açılış törenine Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, TEGV eğitim gönüllüsü ve bağışçısı Oya Kocailik, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Kocailik Ailesi ile veliler, gönüllüler, çocuklar ve basın mensupları katıldı.

Kamu yararına teknoloji, mühendislik ve bilim alanlarında faaliyet gösteren dünya çapında bir kuruluş olan Lloyd's Register Foundation (LRF) tarafından sağlanan fonla TEGV Erzincan Öğrenim Birimi’nde Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulurken, aynı fonun desteği ile bir TEGV Ateşböceği Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri Atölyesi ekipmanları ile donatılarak tematik hale dönüştürüldü.

Düşler Atölyesi’nin yenilenmesi için bağış yapan Kocailik Ailesi ise daha önce TEGV’in İzmir’deki Baçova ve Eşrefpaşa Öğrenim birimlerindeki kütüphanelerini ve İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı Çok Amaçlı Salonu’nun yenilenmesi için destek verdi.

Erzincanlı çocukların buluşma noktası haline gelecek olan atölyelerin açılışında konuşan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, kuruluşlarından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun hayatlarına dokunduklarını ve dokunmaya da devam ettiklerini söyledi. 25 noktada Tasarım ve Beceri Atölyelerinde çocuklarımız eğitim teknolojileriyle tanıştığını ifade eden Tosyalı, "Sanatta da çocuklarımız becerilerini geliştiriyorlar, harika işler yapıyorlar. Kocailik ailesi yıllardır eğitim dostumuz, bağışçımız. Sadece bulundukları çevrede değil, başka illerde başka merkezlerdeki çocuklara dokunmayı da bir görev aşkı ilan ediyorlar. Bunun için yakın çevrelerini de harekete geçiriyorlar. Sayın Belediye Başkanımıza, yerel milli eğitim müdürlüklerimize, eğitim dostlarımıza, velilerimize, gönüllülerimize bize olan ilgi, destek ve güvenleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye’nin eğitimle gelişebileceğini belirten Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da, eğitemediğikleri çocukların Türkiye’ye maaliyeti çok ağır olduğunu belirterek, "Geçmişten bugüne baktığımızda eğitilen insanların, iki tip insan örneği vermek istiyorum: Bir tanesi ampulü bulmuş bir tanesi de atom bombasını bulmuş eğitimle. Ampulü bulup dünyayı aydınlatacak çocuklar yetiştirmek dileğiyle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, iyi ki varsınız" dedi.