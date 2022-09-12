TEGV sertifikaları SMS olarak da gönderilebiliyor

TEGV ‘Eğitime Destek Sertifikaları’ artık SMS olarak da gönderilebilecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), basılı ve dijital olarak paylaştığı ‘Eğitime Destek Sertifikalarını’ artık kısa mesaj (SMS) olarak da gönderilebilecek.

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen bu uygulama sayesinde SMS yoluyla gönderilecek olan sertifikalar, e-posta kullanmayan veya e-postalarını sık takip etmeyen kişilere hediye alternatifi için büyük bir yenilik olma özelliği taşıyor.

BİR ÇOCUĞUN BİR YILLIK EĞİTİM MASRAFI 300 TL

Özel günlerde kendinizi veya sevdiklerinizi ödüllendirirken aynı zamanda bir çocuğun geleceğine ışık tutmak için güzel bir armağan olan ‘Eğitime Destek Sertifikaları’ TEGV için önemli bir bağış kanalı olma özelliğini taşıyor. Üstelik bir çocuğu, bir yıllık eğitim desteği ile buluşturmanın bedeli sadece 300 TL. Bayram kutlamaları, nişan ve düğün tebrikleri, doğum günü kutlamaları, evlilik yıl dönümü, mezuniyet, 23 Nisan, 29 Ekim gibi pek çok özel gün düşünülerek hazırlanan sertifikalarla özel günlerinizi daha da anlamlı hale getirebilirsiniz.