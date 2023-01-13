TEGV'nin 'Gelecekteki Ben' çizimleri NFT’ye dönüştürüldü

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve milli futbolcu Taylan Antalyalı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen “Gelecekteki Ben” projesi kapsamında çocukların çizdiği resimler NFT’ye dönüştürülerek satışa sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve milli futbolcu Taylan Antalyalı iş birliği ile hayata geçirilen “Gelecekteki Ben” projesinin ikinci fazında çocukların çizimleri dijital sanat eserlerine dönüştürüldü.

Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki TEGV’li çocuklar, hayallerinde yatan meslekleri resmetti. TEGV’li çocukların “Gelecekteki Ben” temalı bu çizimler NFT’lere dönüştürülerek projenin dijital platform partneri Blatform’un destekleri ile oluşturulan www.gelecektekiben.io web sitesi üzerinden satışa sunuldu. NFT satışlarından elde edilecek gelirin tamamı TEGV’e bağış olarak aktarılacak ve çocukların nitelikli eğitim desteği alması için kullanılacak.

Miniklerin hayallerindeki meslekler daha önce de tişörtleri süslemişti.

Projenin ilk aşamasında TEGV’li çocukların, sınırları olmayan bir gelecekte hayallerinde yatan meslekleri resmettiği çizimler tişörtler ile ürün haline getirilerek TEGV Dükkân’da satışa sunulmuştu. Bu şekilde çocukların hayallerini geniş kitlelere ulaştırarak, insanlara onların hayallerini destekleme fırsatı veren, eğitime ve çocuklara verdiği destekle takdir toplayan milli futbolcu Taylan Antalyalı çocukların bu çizimlerini ve oluşturulan ürünleri hem sosyal medya hesabından da paylaşarak, hem de projeyi birçok basın kuruluşuna anlatarak, geniş kitlelere duyurmuştu.

“TEK AMACIMIZ, MİNİK KALPLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLMAK”

‘Gelecekteki Ben’ projesi hakkında açıklamalarda bulunan Taylan Antalyalı, “Geleceğimiz olan çocukların, hayallerini gerçekleştirmek, onları eğitim alanında daha sağlıklı bir geleceğe ulaştırmak adına, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile birlikte hareket ederek projemizi hayata geçirdik. Bu proje kapsamında, ufku gönülleri kadar geniş olan minik arkadaşlarımızın hayata geçirdiği birbirinden güzel eserleri; ürünlerde yaşattık. Şimdi ikinci faz olarak, ürünleri sürdürülebilir ve sonsuz kılmak adına, dijital hale getiriyoruz. Üretilen NFT’ler, oluşturduğumuz platformda arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla satışta olacak. Projedeki tek amacımız, gelecek nesillerin daha iyi bir eğitim almaları adına olanakları geliştirmek ve hayal kuran, kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştürmek isteyen minik kalplerimizin her zaman yanında olmak” dedi.