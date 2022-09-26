TEGV, 2 Ekim’de Bursa'da çocuklar için koşacak

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) “Bursa’da Geleceği Eğitimle Dönüştürelim Projesi” kapsamında 2 Ekim’de gerçekleşecek olan Eker I Run Koşusu’na katılacak.BURSA (İGFA) - 1995 yılında faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 95 bin gönüllüsünün desteği ile 3 milyondan fazla çocuğu nitelikli eğitim desteği ile buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 2 Ekim’de gerçekleştirilecek “Eker I Run Koşusu”nda yerini alıyor.

Yarış kapsamında toplanan bağışlarla TEGV’in 6-14 yaş aralığındaki çocuklara eğitim desteği sağladığı 55 etkinlik noktasından biri olan Bursa Öğrenim Birimi'ndeki çocukların, bir yıllık eğitim desteğinin karşılanması hedefleniyor.

“Bursa’da Geleceği Eğitimle Dönüştürelim Projesi” kapsamında yarışa katılacak olan koşucular, Bursa Öğrenim Birimi’nde etkinliklere katılacak olan ilköğretim çağındaki çocuklara fenden matematiğe, okumadan bilişime, sanattan İngilizceye kadar birçok farklı alanda eğitim desteği fırsatı sunacak.

Bu yıl 9’uncu kez düzenlenen maratona, www.ekerkosu.com/tr adresi üzerinden ücretsiz olarak kayıt yaptırılabiliyor ve katılımcılar https://ipk.adimadim.org linki üzerinden kendi kampanyalarını oluşturabiliyor.

TEGV Bursa Öğrenim Birimi için adımların atılacağı kampanya, 19 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında devam ediyor olacak.