Tedavileri bitti, özgürlüğe uçtular

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından tedavileri tamamlanan akbaba ve atmaca tekrar doğaya salındı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Şehir turizmine verdiği katkının yanı sıra, yaralanan, hastalanan ve zor durumda olan yabani hayvanların da tedavilerini üstlenen Eskişehir Hayvanat Bahçesi, yaralı halde bulunan akbaba ve atmacayı tedavi ederek özgürlüğüne tekrar kavuşturdu.

Eskişehir’de yaralı halde bulunan bir akbaba ve bir atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı halde bulundu. İlk müdahalesi yapılan yaban hayvanları, daha sonra tedavileri ve bakımları için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Konuyla ilgili bilgi veren Eskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilileri, “Doğa Koruma Milli Parklarla beraber akbaba ve atmacayı tedavisi tamamlandığı için doğaya salmak üzere bir araya geldik. Atmacanın kafa travması vardı. Yaralanmalar onu gösteriyor. Akbaba ise genç ve bu yılın yavrusuydu. O da yaralı halde geldi. 1,5 ay süren bakım ve tedavi sonunda tekrar doğaya bırakıyoruz. Umarız bundan sonra kendi doğasında sağlıkla yaşamaya devam ederler.” dediler.

Kafeslerde getirilen akbaba ve atmaca, ormanlık alanda teker teker doğal ortama salındılar. Salındıktan sonra kısa bir süre duraklayan hayvanlar, daha sonra uçarak özgürlüklerine kavuştular.