TED 'Meşale'de umut oldu

TED, geleneksel hale getirdiği Meşale Çarşısı etkinliğinde maddi durumu iyi olmayan çocuklara umut oldu.ANKARA (İGFA) - TÜRK Eğitim Derneği’nin (TED) gelenekselleşen yılbaşı alışveriş şenliği Meşale Çarşısı; Birçok markanın ve ünlü tasarımcının ürünlerinin satışının yapıldığı etkinlikte, ödüllü çekilişler, sürpriz etkinlikler düzenlendi.

İki gün boyunca devam eden etkinliğin davetlileri arasında ise Ankara Cemiyet, iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim yer aldı.

Maddi olanaksızlıklar içindeki başarılı öğrencilerin eğitimine destek olmak’ ilkesi ile hareket eden TED, geleneksel hale getirdiği Meşale Çarşısı etkinliğini bu yıl Divan Hotel Ankara’da düzenledi.

TED gönüllü komitelerinden Sosyal Hizmetler Komitesi tarafından yürütülen etkinlikten elde edilecek bağışlar, maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitime erişimi kısıtlı ancak başarısını kanıtlamış çocuklara umut olarak eğitime, sanata, spora dönüşecek ve onlarca çocuğun hayatına dokunacak.

TED Sosyal Hizmetler Komitesinden Betül Ilgar ve Yeşim Kabalak, komitenin bu yılki hedefinin 100 çocuğa burs sağlamak olduğuna dikkati çekerek, "Hedefimiz dokunulmadık çocuk bırakmamak. Yıllardır süregelen bu etkinlikten sağlanan her bir kuruş çocukların nitelikli eğitimine harcanmakta. 98 ayrı Standta çok değişik aksesuar, ev eşyası, kürkten takıya kadar, herkese hitap eden ürünler var. Özelikle ebeveynlerin rahatça alışveriş yapabilecekleri bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğe ilk olarak 2016 yılında başladık vebu hafta sonu 5. Sini tamamlıyoruz. Bütün kazancımızı burslu çocuklara harcayacağız. Biz sadece stantları kiralıyoruz, buraya katılarak gelen 5 yıldır bizimle olan dostlarımıza da teşekkürler” dedi.

Meşale Çarşısı'na katılanlar arasında olan ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat ve eşi Öznur Onat ise, etkinlikten elde edilen gelirle başarılı ancak maddi durumu yeterli olmayan 100 çocuğa burs sağlanması mutluluk verici olduğunu söyledi.