TED, Cumhuriyetin 100. Yılını Londra'da da kutladı
Türk Eğitim Derneği (TED), Cumhuriyetimizin 100.Yılını Londra'da da kutladıANKARA (İGFA) - “Eğitimde fırsat eşitliği” ilkesiyle 1928 yılından bu yana on binlerce öğrenciye yuva olan ve projeleriyle çok sayıda öğrenci ve öğretmene destek olan Türk Eğitim Derneği (TED) önceki gece Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamak üzere Reform Club ev sahipliğinde bir resepsiyon verdi.
Resepsiyona T.C. Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, İngiltere'de yaşayan TED mezunları, akademisyenler ve Dernek aracılığıyla eğitime destek olmak isteyen gönüllüler katıldı. Resepsiyonda Türk Eğitim Derneği'nin Birleşik Krallık Temsilciliği ve gönüllü çalışma grupları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
|Takımlar
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|1. Galatasaray
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|19
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|11. Erzurumspor
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|12. Boluspor
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|13
|13. Adanaspor
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|14. Şanlıurfaspor
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|11
|15. Giresunspor
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|16. Ümraniye
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|9
|17. Tuzlaspor
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|5
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|1. M.City
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|27
|2. Tottenham
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|26
|3. Liverpool
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|24
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|5. Aston Villa
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|6. Newcastle
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|7. Brighton
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|18
|8. M. United
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|9. Brentford
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|10. Chelsea
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|12. West Ham United
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|13. Nottingham Forest
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|14. Wolves
|11
|12
|15. Fulham
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|16. Everton
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|17. Luton Town
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|6
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|19. Burnley
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|1. Girona
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|31
|2. Real Madrid
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|29
|3. Barcelona
|12
|27
|4. Atletico Madrid
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|25
|5. Athletic Bilbao
|12
|21
|6. Real Betis
|12
|20
|7. Real Sociedad
|12
|19
|8. Valencia
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
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|12. Osasuna
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|13. Villarreal
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|15. Sevilla
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|18. Celta Vigo
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