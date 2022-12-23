Team Paribu'dan Bursalı öğrencilerin spor ihtiyacına destek

Teknoloji şirketi Paribu çatısı altındaki Team Paribu Seninle, Bursa’daki öğrencilerin spor ekipmanı ihtiyacını karşıladı.BURSA (İGFA) - İhtiyaç Haritası ile yürüttüğü Team Paribu Seninle projesi kapsamında spor ekipmanlarına erişim imkânı olmayan gençlere ulaşan şirket, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Karapınar Şehit Samet Çaldır İlkokulu’na, spor ekipmanı ihtiyaçlarını karşılamak üzere ziyarette bulundu.

Bugüne kadar farklı şehirlerde öğrencilerin spor ihtiyaçlarını karşılayan Team Paribu Seninle, son olarak Bursa’da 600 öğrenciye ulaştı. Böylelikle projenin ulaştığı toplam öğrenci sayısı 9 bin 833’e yükselmiş oldu.

Bursa Yıldırım Karapınar Samet Çaldır İlkokulu’nun ilettiği ihtiyaç listesinde yer alan 126 spor malzemesini çocuklara ulaştırırken, DasDas’ın moderatörlüğünde çocukların ve paydaşların bir araya geldiği bir etkinlik de düzenledi.

Paribu CEO’su Yasin Oral ve İhtiyaç Haritası kurucularından Mert Fırat ile Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan’ın konuşmalarının ardından öğrenciler, Team Paribu sporcularından millî cimnastikçi Ahmet Önder ve millî rüzgâr sörfçüsü Dilara Uralp Palombo ile spor yaptı.

Etkinlikte konuşan şirket CEO'su Yasin Oral, Türkiye’nin bir spor ülkesi olma potansiyeline inancımız doğrultusunda, spora ve sporculara katkı sağlamak amacıyla oluşturdukları Team Paribu kapsamında projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi. İhtiyaç Haritası ile birlikte, gençlere ulaşarak onların sporla buluşmasının önünde yer alan engelleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Oral, çocuklarla bir araya gelmek ve onlara katkı sağlamanın kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.