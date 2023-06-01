TBB'nin yeni başkanı belli oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçildi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcılığı ile Yönetim İçin Gelecek Paktı Elçiliği’nin ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi. Başkan Yılmaz, koltuğu Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’den devraldı.

‘TBB, ÖNEMLİ BİR MİSYON YÜKLENİYOR’ Türkiye Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı, Ankara’da yapıldı, yeni başkanını oyladı. Genel kurula hitap eden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 1945’te dernek olarak kurulan birliğin yerel yönetimlerin ve belediyecilik anlayışının geliştirilmesi açısından önemli bir misyon yüklendiğini belirtti.

‘KALKINMA YERELDE BAŞLIYOR’ Dünyada artık ülkelerin değil şehirler yarıştığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Demokrasi ve kalkınma yerelden başlıyor. Bu nedenle belediyelerin birliği, Türkiye Belediyeler Birliği çok önemli. Bu birlik, 1945’ten beri tüm belediye başkanları bir çatı altında bir araya getiren, yerel yönetimlerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak ve güçlendirmek için kurulmuş Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri. Sorumluluğumuzun farkındayız” dedi.

‘ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ’ Belediye başkanı olarak görev yaptığı 9 yıl boyunca Balıkesir ve Türkiye’yi çok farklı uluslararası platformlarda temsil etme imkanı bulduğunu söyleyen Yücel Yılmaz, “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcılığı, Yönetim İçin Gelecek Paktı Elçiliği ile Avrupa Konseyi, Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi’nde görevlerimiz var. Allah’ın izniyle Türkiye Belediyeler Birliği olarak ülkemizi ve belediyelerimizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

ŞAHİN; ‘BAŞKANIMIZA GÜVENİYORUZ’ TBB Başkanlığı görevini Yücel Yılmaz’a devreden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise “Başkanımız, genç ve dinamik bir başkan. Şehri için olan emeğine ben şahidim, uluslararasındaki vizyonuna ben şahidim. Size güveniyoruz” açıklamasında bulundu. MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ VE KATİP ÜYELER Meclis 1. Başkan vekili Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Meclis 2. Başkan Vekili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, katip üye Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan. ENCÜMEN ÜYELERİ Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu.