TBB Akademi'ye katılım 2,5 milyona ulaştı

Türkiye’deki bin 391 belediyenin temsilcisi Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) “Belediye Akademisi” eğitimlerinde toplam katılımcı sayısı 2,5 milyona ulaştı.ANKARA (İGFA)- Türkiye’deki bin 391 belediyeyi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, TBB bünyesinde eğitim faaliyetleri gerçekleştiren “Belediye Akademisi”, belediyecilik faaliyetlerini ilgilendiren yüzlerce bilimsel disiplinde uzman isimleri kursiyerlerle buluşturuyor. Sayıları 700 bini aşan belediye personelinin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluş personellerinin de katılabildiği eğitim hizmeti ücretsiz olarak sunuluyor.

Alt ve üstyapıdan sosyal hizmetlere kadar geniş bir sahada eğitimlerin yer aldığı Belediye Akademisi’ne başvurular çevrim içi olarak yapılıyor.

EĞİTİMLERDE 2,5 MİLYON BARAJI AŞILDI

2010 yılından bu yana eğitimlerini aralıksız sürdüren TBB Belediye Akademisi’nin düzenlediği yaklaşık 7 bin eğitim programındaki katılımcı sayısı ise toplamda 2,5 milyon rakamına ulaştı. Rekor bir katılım sayısına erişen Belediye Akademisi, Türkiye’nin en büyük interaktif eğitim platformları arasında yer alıyor.