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Tatlıdede: "Mardin neden Venedik, Kudüs, Kurtuba, Toledo olmasın"

YAŞAM 23.02.2024, 09:26
Tatlıdede: "Mardin neden Venedik, Kudüs, Kurtuba, Toledo olmasın"

Mardin Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede, Mardin’in tarihi zenginliği, dilleri, dinleri, ırkları ve kültürleri ile dünyaya önemli mesajlar verdiğini belirtti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede,7 bin tarihi geçmişi bulunan Mardin Artuklu’ya yönelik proje ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Birçok medeniyetleri bünyesinde barındıran kenti dünyaya tanıtmak için önemli bir misyon edindiklerini belirten Tatlıdede , Mardin'in Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü, Süryani’si ile tam bir medeniyetler şehri  olduğunu ifade etti. 
Başkan Mehmet Tatlıdede, bir taraftan ezanın sesi çan sesi ile harmanlanırken, bir taraftan farklı dinlerin ve dillerin bir arada olması buradan dünyaya önemli mesajlar verdiğini söyledi. 

MARDİN DÜNYA ŞEHRİDİR  Venedik ve Kudüs'ten sonra dünyanın üçüncü sit alanı içinde olan Mardin'in tarihi varlıklarını korumak için önemli projeleri hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Tatlıdede,”  Tarihi kentin dokusunu korumak için çalışıyoruz. Mardin neden Venedik, Kudüs, Kurtuba, Toledo olmasın. Mardin, bu şehirlerden daha eski ve daha çok tarihi varlıkları bünyesinde barındırıyor. Tarihi evleri betondan arındırdığımız zaman Mardin eski ihtişamlı görünümüne kavuşacaktır. Bu da Mardin'in UNESCO'ya girme şansını daha da artıracaktır." dedi. 

Hedef 5 milyon turist ağırlamak Mardin'in, mevcut kültürel varlıklarının bir bir onarılarak inanç ve kültür turizmine kazandırıldığını vurgulayan Tatlıdede, "Mardin, dünya turizm merkezi haline geliyor. Artık bu zamanda herkesin elini taşın altına koyma vakti geldi. Turistlerin kenti günübirlik ziyaretleri ile doğan ihtiyaç dolayısıyla beslenme ve barınma alanında yatırımların gün geçtikçe artmasına neden oluyor. Tarihi kentin tanıtılması için düzenlenen organizasyonla kentte çekilen dizi ve filmlerin turistlerin tarihi kente gelmesine vesile oluyor. Tarihi mekânları ve müzeyi ziyaret edenlerin sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor. Tabi ki hedefimiz 5 milyon veya 10 milyon turist gelmesidir. Mardin'in daha geniş kitleler tarafından ziyaret edilmesi için tanıtımlarımız devam edecek.

Mardin'in, Dünyanın Misafir Odası olarak kabul görmesi, bizleri sevindirmiştir. İş adamlarımız kendi topraklarında yatırım yapmaya başladı. Bu da yetmez diyoruz. Daha fazla iş adamımız buraya gelip yatırım yapması konusunda çağrıda bulunuyorum. Bir yandan turizm, bir yandan sanayi alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Mardin dünya kenti olma yolunda önemli adımlar atıyor. Bizde bu şehre katkı sunmak için gece gündüz çalışacağız. Kadim kentimizi tekrar yönetmeye talibiz. Projelerimiz hazır. Halkımızın isteklerini ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. " diye konuştu.

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