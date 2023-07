Tatilcilerin tercihi aquaparklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Tetusa A.Ş yönetimindeki Çeşme Alaçatı'daki Oasis Su Parkı tesisleri, bu yıl da alternatif eğlence imkânlarıyla konuklarının güzel bir tatil geçirmesini sağlıyor. Hijyen ve güvenlik kurallarına önem verilen tesis, tatilcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.İZMİR (İGFA) - İzmirli iş insanlarının ortaklığıyla geçmişte kurulan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Tetusa A.Ş yönetimindeki Çeşme Alaçatı'daki Oasis Su Parkı tesisleri, bu yıl da konuklarına farklı eğlence imkânı sunuyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenebileceği havuzları, heyecan dolu kaydırak parkurları, gün boyu animatörler eşliğinde oyunlar ve gösteriler ile bu yıl da günübirlik tatilin merkezlerinden biri olan Oasis Aquapark’ta, konuklar tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor. 22 can kurtaranın görev yaptığı aynı zamanda acil durumlar için bir de revirin bulunduğu tesis, güvenli eğlence imkânı da sunuyor.

Tatilcilerin tercihi Tetusa A.Ş. Genel Müdür Vekili Hakan Foral, tesisin misafir sayısının geçen yıla oranla artış gösterdiğini söyledi. Sezon sonuna kadar bu artışın sürmesini beklediklerini de ifade eden Hakan Foral, tatilcileri Oasis Aquapark’a davet etti.

Tatilini Oasis su parkında geçiren Dilek Güngörmez, hizmetten son derece memnun kaldığını belirterek, “Tatilimiz çok güzel geçiyor. Burada havuzu kullandım. Tertemiz. Çeşme'de su parkı olarak başka bir yer tanımam. Süper bir yer. Herkese tavsiye ederim” dedi. Eylül Güngörmez ise “Çok eğleniyoruz burada. Kaydıraklardan kaymak çok zevkli. Bazıları beni korkutsa da aynı zamanda heyecan verici” ifadelerini kullandı.

Hem çocuklar hem de büyükler doyasıya eğlendi Çocukların doyasıya eğlendiği Oasis su parkının konuklarından Masal Korkmaz, çok güzel bir tatil geçirdiğini söylerken Tuğçe Korkmaz da “Hizmeti de çok kaliteli. Havuzları temiz, güzel ve çok geniş. Farklı yarışmalar yapılıyor. Onlara katılıyoruz. Güzel anlar yaşıyoruz” dedi. Ateş Ergüder ise “Kobra var ona bindik. Birçok hizmetten faydalandım. Çok eğlenceli” diye konuştu. Ada Akova da “Arkadaşlarımızla buraya geldik. Kaydıraklara biniyoruz. Buranın dışardan çok farkı var. Farklı alternatifler var. Kaydırak sayısı fazla. Çocukların kaydırakları daha eğlenceli” dedi.

Alternatif eğlence Ege Bölgesi’nin en büyük su parkı işletmesi olan Oasis Aquapark’ta her yaş grubuna göre havuz bulunuyor. Tesiste bin 300 metrekarelik büyük havuzun yanı sıra jakuzi havuzu, çocukların sınırsızca eğlendiği Aqua Tower, 0 – 3 yaş grubu çocuklar için özel olarak tasarlanan çocuk dünyası ve korsan gemisi olmak üzere 5 havuz hizmet veriyor.

Adrenalin tutkunları bu yıl da çok şanslı Türkiye'de bir benzeri olmayan uzay temalı “Space Race” adlı botlu kaydırağın da yer aldığı parkta her yaş grubundan maceraseverler için kaydırak bulunuyor. Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi ise kobra adı verilen yine botlu su kaydırağı. 10.00 ile 18.00 saatleri arasında haftanın yedi günü hizmet veren tesiste, eğlenceye kısa bir mola verip yemek yemek ve bir şeyler içmek için de kafeterya bulunuyor.

Belediye personeline indirim Tesiste, 3 yaşa kadar olan ziyaretçilerden giriş ücreti alınmıyor. 4-13 yaş grubundakiler 350 TL, 13 yaş ve üzerindekiler 450 TL giriş ücreti karşılığında havuzlar, kaydıraklar ve tüm aktivitelerden gün boyu sınırsız yararlanabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin personeline girişte yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Oasis su parkı İZENERJİ, Çeşme Belediyesi ve İzmirli yatırımcılar tarafından kurulmuştu.