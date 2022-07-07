Tatilcilere 'erken rezervasyon' tavsiyesi

Türkiye’deki yüksek enflasyonun geçim sıkıntısı yarattığına dikkat çeken Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, tatil yapmak isteyen vatandaşlara erken rezervasyon tavsiyesinde bulundu.İZMİR (İGFA) - Tatilde planlamanın önemine değinen Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, Avrupalıların erken rezervasyonlarını aylar öncesinden yaparak çok uygun rakamlarla ailesiyle tatillerini yaptıklarına dikkati çekti.

Programlamanın önemine vurgu yapan Tercan, "Örneğin çocukları okula gitmeyen ailelere Eylül ve Ekim aylarında tatile çıkmalarını öneriyorum. Türkiye pek çok turizm değerine sahip. Sadece denizi güneşi ile değil, termalleri, doğası, tarihi değerleri ve inanç turizmi imkanlarıyla yılın 12 ayı tatil imkanı sağlayan cennet gibi bir ülke. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız doğru planlama ile kendilerine fırsatlar yaratabilir" dedi.

Yerli turisti hedefleyen pek çok işletmenin arzu ettiği noktaya gelemediğini ifade eden Tercan, "Bu dönem çok farklı. Hem dünyada hem ülkemizde enerji fiyatlarını tetiklediği artdışlar, yüksek enflasyon aileleirn turizm harcamalarını sekteye uğratdıyor. Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde de son 37 yılın en yüksek enflasyon oranları var. Dolayısıyla otellerin girdi ve işçilik maliyetleri de arttı. Bunun da tüketiciye yansıması doğal. Ancak tatil de bir ihtiyaçtır. Vatandaşlarımız gelirleri imkanında planlı tatil programları ile tatil haklarını kullanabilirler’ diye konuştu.

KUŞADASI İLE İŞBİRLİĞİ

6 yıl aranın ardından kruvaziyer turizmin başlamasını da değerlendiren Bülent Tercan, İzmir limanına gemi gelmesi için çalıştık ve geldi de. Şimdi Ege’nin ana limanı olan Kuşadası ile ortak çalışmalar yapmanın zamanı geldiğini belirtti. Bu konuda İzmir Ticaret Odası yönetimine de önemli görevler düştüğünü söyleyen Tercan, "İzmir-kuşadası rekabeti yerine ortak işbirliği ile kruvaziyer turizmini geliştirmeliyiz. Bize gelip geçen günlük değil, konaklayan turist fayda sağlar. Konaklayan, turizm merkezlerini gezen, döviz harcayan ve topluma faydası dokunan turistler getirmeye odaklanmalıyız. Bu hedefe ulaşmanın en etkin yolu da, sahip olduğumuz inanç ve kültür turizm olanaklarını kullanmak, bu değerlerimizi dünyaya etkin tanıtmak ve pazarlamaktır" diye konuştu.