Tatilciler dikkat! Turizm merkezinde yollar kapalı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt yenileme çalışması nedeniyle Aksu ilçesi Lara Caddesi 8 Temmuz Cumartesi saat 21.00 ile 9 Temmuz Pazar sabah 07.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu ilçesi Lara Caddesi üzerinde asfalt yenileme çalışması yapılacak. 8 Temmuz Cumartesi saat 21.00 itibariyle çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatılacak. Yoğun bir çalışmayla Temmuz Pazar sabah saat 07.00’de yolun trafiğe açılması planlanıyor. Çalışma boyunca sürücülerin yönlendirme tabelalarına uyarak, alternatif güzergahları kullanması istendi.