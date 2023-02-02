Tatil şehri Antalya karla savaşıyor!

Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, kar ve yağmur nedeniyle ulaşımın aksamaması için yoğun mesaine devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Alanya Gündoğmuş grup yolu, Taşatan bölgesi Hacıbeleni, Gören ve Yeniköy yollarında kar küreme ve temizlik çalışması yapıldı. Yağış nedeniyle tüm yollar trafiğe açık halde tutuldu.

Akseki Ve İbradı’da Kar Temizliği

Büyükşehir ekipleri Akseki’de de Karakışla-Ceceler, Salihler-Kuyucak, Günyaka mahallelerinin Grup Yollarında güvenli ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri de İbradı’nın yüksek kesimlerinde Karamıklı ve Sülek mevkilerinde etkili olan kar yağışından dolayı ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için yol temizleme çalışması yaptı.