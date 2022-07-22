Tatil beldelerinde popüler filmler açık havada izlenecek

Türk Telekom Prime ile tatil beldelerinde eşsiz yaz ayrıcalıkları sürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom Prime ile ‘Prime Açık Hava Sinema Geceleri’ Türkiye’nin en sevilen 7 tatil beldesinde 23 Temmuz- 30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sinemaseverler, son dönemin popüler filmlerini yaz akşamlarının eşsiz atmosferinde ücretsiz izleme şansı bulacak.

Türkiye’nin en sevilen tatil beldeleri Bozcaada, Akçay, Foça, Didim, Göcek, Marmaris ve Datça’da düzenlenecek ‘Prime Açık Hava Sinema Geceleri’ 23 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Sinemaseverler, son dönemin en popüler filmlerini açık havada izleme keyfini yaşayacak.

Sinemaseverler, film öncesi moderatör eşliğinde düzenlenecek çeşitli oyunlar ve karaoke yarışmaları ile keyifli vakit geçirecek.

30 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, birbirinden özel sürprizlerle saat 21.00’de başlayacak.

Etkinlik takvimi ve filmler şöyle;

23 Temmuz Bozcaada- Bergen 24 Temmuz Akçay- Soul 25 Temmuz Foça- Bergen 26 Temmuz Didim- Soul 28 Temmuz Göcek- Bergen 29 Temmuz Marmaris- Bergen 30 Temmuz Datça- Soul