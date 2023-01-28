Taşucu’da yolları yeni yüzüne kavuşturdu

Yol Yapım Bakım ve Onarım ile Muhtarlık İşleri Daireleri koordinesinde Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde önemli 7 ayrı noktada gerçekleştirdiği çalışmalarını tamamlandı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Yolumuz Açık Olsun’ sloganıyla kent genelindeki birçok noktada çalışma yürütüyor. Ekipler, Yol Yapım Bakım ve Onarım ile Muhtarlık İşleri Daireleri koordinesinde Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde önemli 7 ayrı noktada gerçekleştirdiği çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 4,5 kilometrelik yol yenileme çalışmasıyla, hem yaz hem kış nüfusu oldukça yüksek olan Taşucu Mahallesi’ndeki yıllardır süren altyapı ve üstyapı sorunları Büyükşehir sayesinde çözüme kavuştu.

Taşucu Mahallesi sakinlerinin yüzü gülüyor

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle nüfusu artan Taşucu’nda Akkuyu Nükler Santral yapımı sebebiyle kış nüfusu da maksimum seviyelere yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, alt yapı ve üstyapı sorunları giderek artan bölgenin sorunları giderdi. Taşucu Mahallesi’nde Yusuf Özlen Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, 191 Sokak, 350 Sokak, Palmiye Sokak ile Yeni Kent Sokak’ta çalışma yürüten ekipler, toplam 12 bin 449 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Hem mahalle sakinleri hem işletmeciler, yeni ve sorunsuz yollarla yenilenmiş altyapı hizmetlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir, 2022 yılı içerisinde Silifke’de 13 noktada 30 bin 572 ton sıcak asfalt dökerek yolları konforlu hale getirdi. Çalışmalar kapsamında 22 bin 638 metrekare kaldırım çalışması da yapan ekipler, yaz sezonu boyunca Silifke’de toplam 19 lokasyonda birçok mahallenin faydalandığı yollarda sathi kaplama asfalt çalışması yaparak, yolları yeniledi. 2022 yılında ilçede 178 kilometre sathi kaplama asfalt imalatı yapıldı.

“Taşucu Mahallesi’nde 7 ayrı cadde ve sokakta çalışma yaptık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Koordinasyon Şube Müdürü Atilla Erden, “Taşucu Mahallesi’nde 7 ayrı cadde ve sokakta çalışma yaptık. Cumhuriyet tarihinden beri belki görmüş olduğu en güzel hizmeti gördüğüne inanıyorum. Sayın Vahap Seçer Başkanımızın önerileri ve öngörüsüyle bu yollar yapıldı. Toplamda, 4,5 kilometrenin üstünde bir çalışmamız oldu. Bu çalışma da aynı zamanda 8,5 kilometre Taşucu’nun sıkıntısı olan kanalizasyon bağlantısı, Silifke Arıtma Tesisi’ne kadar götürüldü. 2 bin 500 metre civarında, 350 Sokak ve Yusuf Özlen Caddesi’nde bir çalışmamız oldu. 191 Sokak ve Palmiye Sokak olmak üzere 1250 metre bir çalışmamız oldu. Gerek vatandaşımız gerek esnafımız da bu konuda oldukça memnun” dedi.

Yenilenen yollara bisiklet yollarının da eklendiğini sözlerine ekleyen Erden, “Yusuf Özlen Caddesi’nde 1800 metre uzunluğunda bisiklet yolumuz da yapıldı. 2023’teki programımızda da zaten Palmiye Sokak’ı Yusuf Özlen Caddesi’ne bağlayacak bir yol çalışmamız var. Toroslar EDAŞ'ın direklerinin kalkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Halkımız gayet memnun”

Taşucu Mahallesi Muhtarı Adnan Uysal vatandaşların yapılan hizmetlerden çok memnun olduğunu aktararak, “Çünkü altyapımız birçok yer bağlandı. Yollarımız, Taşucu Mahallesi’nden 191 Sokak, Palmiye Sokak, Kumlar Sokak, Yusuf Özlen Caddesi; komple bir çalışma yapıldı. Yeni Kent Sokak’ta yollarımız yapıldı. Altyapı çalışmalarımız iyi şu anda. Halkımız gayet memnun. Daha önce çok bakımsızdı. Çok iyi bir çalışmayla bu eksiklerimizi giderdiler. Çalışmalar yaklaşık 1 yıl içinde yapıldı. Başkanımızla görüşüyoruz veya taleplerimizi dilekçemizle iletiyoruz ve çalışmalardan gayet memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz. İşletmecilerimiz gayet memnun. Ev sahipleri de memnun, tabi ki esnaflarımız da memnun” dedi.

“Son 2 yıl içerisinde buradaki değişim, gelişim öyle bir yansıdı ki”

22 yıldır Taşucu Mahallesi Kum Mevkii’nde yaşayan işletmeci Kamil Kenger, özellikle altyapı ve yol konusunda geçmişte çok büyük sorunlar yaşadıklarını ve Başkan Vahap Seçer’in göreve gelmesiyle birlikte bu sorunların giderildiğini belirtti. Kenger, “Burada 22 yıl içerisinde hem apart hem turizm hizmeti veriyorum. Altyapısızlığın, yol sıkıntılarının olduğu bir bölge. Bu süre içerisinde bırakın yabancı turistlere, yerli turistlere karşı çok mahcup oluyorduk. Altyapı yok, koku var. Bunlardan çok rahatsızdık, yani çok da zarar ettik. Daha önceki yıllarda tabi ki çok dile getirdik bunları, çok yazı yazdık. Buranın sakini olarak birçok arkadaşımız, birçok yatırımcımız ama olmadı. Hep söz verildi, yapılmadı. Ama şimdi son 2 yıl içerisinde buradaki değişim, gelişim öyle bir yansıdı ki, biz bütün yerlerimizi tekrar tadilat ve restore ettik. Yani bir hizmet yapıldıkça biz de hizmeti artırmak zorunda kaldık. Daha önce gelenler hayret ediyor, şöyle bir yola, kaldırıma bakıyor. Bundan kaynaklı olarak emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan altyapı çalışmaları sayesinde de hem kokudan hem sivrisinek oluşumundan kurtulduklarını, yüksek katlara suların tertemiz çıktığını ifade ederek, “Baktığınız zaman Büyükşehir’e, artık yani ‘şunu da yapacak’ denen bir şey kalmadı. Özellikle bu bisiklet yolları insanlar o kadar mutlular ki anlatamam” diye konuştu.

“Toz, gürültü; hepsinden kurtulduk”

Vatandaşlardan Şenay Sönmez, “Sokaklar çok kötüydü. Gümrüğe yakın, işlek bir yol, toz toprak… Yazın kapının önünde mümkün değildi. Ama şu an yollarımız yapıldı. Çok sağ olsunlar. Belediyemizden çok memnunum. Toz, gürültü; hepsinden kurtulduk. Kaldırımlarımız çok güzel oldu” dedi.

“Şimdiye kadar böyle bir hizmet yapılmamıştı”

Vatandaşlardan Metin Enis ise şimdiye kadar böyle bir hizmetin yapılmadığının altını çizerek, “Eskiden yazlık diye geliyorduk ama sinekten, yoldan sıkıntıyla 10-15 gün kalıp gidiyorduk. Şimdi emekli de olunca tamamen buraya yerleştik sayılır. Çok iyi oldu bu yollar. Artık Konya'ya gittiğimiz zaman soruyorlardı; ‘o çukurlar, o yollar, o bozuk düzen hala var mı?’ diyenlere şimdi çok güzel cevabımız var. Hizmet edenlere, bu hizmeti yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Güzel oldu, memnunuz. Böyle bir hizmet yapılmamıştı şimdiye kadar. Bilhassa biz daha önce su doldurmaya çarşıya gidiyorduk. Taşucu’na gidiyorduk. Oradan su getiriyorduk. Su geldi, altyapısı, kanalizasyonlar hizmete girdi” dedi.