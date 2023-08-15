Taşdelen'den Çankaya'ya 50 yeni geri dönüşüm kumbarası

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sıfır atık kapsamında Çankaya’da başarılı sonuçlar elde edilen 50 Geri Dönüşüm Kumbarası’nı yeniletti. Yeni tasarımları ve daha güvenli halleriyle hazır hale getirilen kumbaralar, yapılacak planlama çerçevesinde Çankaya’da belirlenecek noktalara konulacak.ANKARA (İGFA) - Çankaya Belediyesi, sıfır atık, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanımı, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyor.

BAŞARILI SONUÇLAR ALINDI

Bu kapsamda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in talimatı doğrultusunda, pilot olarak ilk uygulaması geçen yıl Anıttepe’de yapılan Geri Dönüşüm Kumbaraları ile ilgili başarılı sonuçlar elde edildi. Vatandaşlar açısından yüksek farkındalık yarattığı belirtilen Geri Dönüşüm Kumbarası uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı. Kumbaralar yeniden tasarlandı ve daha güvenli hale getirildi. Taşdelen, “Sadece Çankaya’mızda olacak şekilde 50 adedini kullanıma hazır hale getirdik. Planlama çerçevesinde önümüzdeki günlerde kumbaraları Çankaya’ya ve komşularımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

KÂĞIT, PLASTİK, YAĞ TENEKESİ, İÇECEK ŞİŞESİ

Yeni tasarlanan ve daha güvenli hale getirilen kumbaralara; kitap, defter, yazışma kâğıtları, gazeteler, pet şişeler, şişe kapakları, naylon, poşetler, plastik kutular, metal içecek ve konserve kutuları, yağ ve salça tenekeleri, içecek şişeleri, konserve ve reçel kavanozları, cam bardaklar atılabiliyor.

Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kumbaraların Çankaya’da hangi noktalara bırakılacağı konusundaki planlamalarını sürdürürken, ilk etapta kumbaraların Cebeci, Anıttepe, Bahçelievler, Emek ve Çayyolu’na konulabileceği belirtiliyor. Yetkililer, kumbaraların vatandaşlarda farkındalık yarattığını, kumbaraların gün aşırı dolduğu günler olabildiğini, yüksek miktardaki atıkların gün aşırı ekiplerce boşaltıldığını, bu atıkların geri dönüşüm tesislerinde geri dönüşüm işlemine tabi tutulduklarını kaydetti.