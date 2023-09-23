Taşatan grup yolu asfaltlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da alt yapı çalışmaları tamamlanan Taşatan Yolu’nu asfaltladı.ANTALYA (İGFA) - Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin kullandığı ana güzergahlardan biri olan Taşatan grup yolunda Antalya Büyükşehir Belediyesi yol konforunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, yolun bozuk olan Yelköprü-Tesbili arasındaki 1200 metrelik bölümünde yağmur gideri, duvar ve alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt çalışmasına geçti. Kırsal alan ekipleri yoğun bir çalışmanın ardından yoldaki asfalt çalışmasını tamamladı. Böylece yol daha güvenli hale getirildi. Sürücüler de daha konforlu seyahat imkanına kavuştu. Mahmutseydi yolunda da genişletme çalışmasının ardından asfalt çalışması gerçekleştirildi. Çalışmayla birlikte yolun dar olan bölümü trafik açısından daha güvenli hale getirilmiş oldu.