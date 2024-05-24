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Tasarruf tedbirlerine takılan basına Tokat'tan abone desteği

Türkiye'de tasarruf tedbirleri, yerel gazetelerin aboneliklerini sonlandırarak medya sektörünü büyük bir sıkıntıya soktu Tokat'ta, Yeniden Refah Partisi'nden ise bu genelgeye karşı basına abone desteği geldi

YAŞAM 24.05.2024, 16:43
Tasarruf tedbirlerine takılan basına Tokat'tan abone desteği

Türkiye'de tasarruf tedbirleri, yerel gazetelerin aboneliklerini sonlandırarak medya sektörünü büyük bir sıkıntıya soktu. Tokat'ta, Yeniden Refah Partisi'nden ise bu genelgeye karşı basına abone desteği geldi.Tokat Haber / TOKAT (İGFA)- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kamuda Tasarruf Paketi, zor durumda olan yerel basını daha da zor duruma soktu.

Yeni düzenlemelerle, resmi ilanlar için belirlenen katı şartlar nedeniyle birçok yerel gazete, bu ilanlardan yararlanamayarak yayın hayatına son vermek zorunda kaldı. Artan kağıt ve baskı maliyetleri zaten zorlanan yerel basın için bu yeni tasarruf paketi, adeta son darbeyi vurdu.

Yeniden Refah Partisi Tokat İl Başkanı Yasin Çeltek ve yönetim kurulu üyeleri, Tokat Haber İmtiyaz Sahibi Kemal Özdilek'i ziyaret ederek yerel basının yaşadığı sorunları ele aldı. 

Çeltek, tasarruf tedbirlerinin yerel medyayı 'daha da sıkıntıya soktuğunu' vurgulayarak durumun ciddiyetini ortaya koydu. Çeltek, "Tokat İl Başkanlığı olarak Tasarruf tedbirlerine özellikle gazeteciler özelinde yerel medyayı zaten içinde bulunduğu sıkıntıdan daha da sıkıntıya soktuğunun farkındayız," dedi. Devamında şunları ekledi: "Bu konuda kendimiz ne yapabiliriz diye düşündük ve yerel gazetelere, yerel medyamıza hem maddi olarak, hem manevi olarak yanlarında olabileceğimiz, kendi çapımızda bir bütçe hazırlamaya çalışıyoruz. O bütçeyle hem yerel medyayla bundan sonraki çalışmalarında yardımcı olmak istiyoruz. Birlikte de çalışmak istiyoruz. Bu şekilde bir yol haritası işlemeyi düşünüyoruz nasip olursa" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Kemal Özdilek, medyanın "yaşam, yürütme ve yargıdan sonra gelen en büyük güç" olduğunu vurguladı. Tasarruf tedbirlerinin basın üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirerek, bu durumun medya özgürlüğüne "bir engel teşkil edip etmediği" konusunda endişelerini paylaştı. Özdilek, sürekli olarak gazetelerin ön plana çıkarılmasından ciddi derecede rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Anadolu Basın Yayın Birliği (ABYB) Genel Başkan Yardımcısı ve Haber 60 Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yakup Orakçı da medyanın zor günler geçirdiği bir dönemde bu tür desteklerin önemine dikkat çekerek hassasiyetinden dolayı Başkan Çeltek'e teşekkür etti.

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