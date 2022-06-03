Tasarımcıların 'Summer Vibe' buluşması

Nezih Bağcı, yaz koleksiyonunu Summer Vibe etkinliği ile tasarımcılarla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Dünyanın en seçkin yerli ve yabancı markalarını 50 yıllık bir tecrübe ile aynı çatı altında buluşturan Nezih Bağcı, özgün tasarımlar için yenilikçi malzeme ve stilleri bir araya getirdiği yaz koleksiyonunu Bursa’nın seçkin tasarımcıları ile buluşturdu. Summer Vibe konseptli davette tasarımcılara, dünyaca ünlü markaların temsilcileri de eşlik etti.

Dekorasyon ve ev tekstili sektörünün öncüsü JAB, Homtex, Epengle, İca gibi markaların en yeni ürünlerini tasarım severlerle buluşturan Nezih Bağcı Dekorasyon aynı zamanda Bademli’deki showroomuna JAB Mobilya mağazasını da ekledi.

Davette konuşan Nezih Bağcı; uzun bir aradan sonra yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını, tasarımcılara hizmet vermenin marka için ayrı bir heyecan ve mutluluk olduğunu dile getirdi.

Hizmet kalitelerinin yanı sıra ürün çeşitliliği, hızlı ürün temini, proje uygulama hizmetleri ile de Bursa’da tek adres olduklarının altını çizdi. Yeni koleksiyonların bahçeye özel stantlarla konulduğu gecede konuklar yeni koleksiyonları görme fırsatı yakalarken aynı zamanda geç saatlere kadar yaz akşamının tadını çıkardılar.