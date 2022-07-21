Tasarım odaklı ve inovatif 'genç beyinler' ödüllendirildi

Samsung ve Habitat Derneği’nin “Solve for Tomorrow” programında kazananlar açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Samsung’un global çapta düzenlediği “Solve for Tomorrow” programı, Türkiye’de Habitat Derneği iş birliğiyle ilk kez düzenlendi.

Tasarım odaklı, inovatif ve yenilikçi düşünmeyi, yaratıcı problem çözmeyi ve ekip çalışmasını teşvik eden program gençlerden yoğun bir ilgi gördü.

Türkiye’nin her köşesinden gençlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın kazananları belli oldu. Yarışmada bu yıl, birinciliği Gün Kardeşler Takımı alırken, ikinciliği Lance Takımı, üçüncülüğü ise Yeşil Gezegen Takımı aldı.

Ödül törenine, Samsung ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ortaklaşa hayata geçirdiği ‘Generation17’ girişiminde yer alan 14 genç liderden biri olan Türk çevre aktivisti Oğuz Ergen de katıldı. Ergen törende, öğrencilere ve konuklara yönelik '6. Yok Oluş' isimli bir sunum gerçekleştirdi ve iklim krizi ile çevre kirliliğine yönelik sorunlara dikkat çekti.

Yarışmada birincilik ödülü olarak 10.000 TL, ikincilik ödülü olarak 7.500 TL ve üçüncülük ödülü olarak da 5.000 TL değerinde Samsung Online Mağaza’da kullanılabilecek hediye çekleri öğrencilere verildi.

Yarışma ve final hakkında konuşan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, çocukların erken dönemde dijital dönüşüme entegre olabilmelerine büyük önem atfettiklerini belirterek, "Toplumun ve Dünya’nın sorunlarına çözüm arayan gençlerin desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz Solve for Tomorrow yarışmasının önümüzdeki dönemde yine birçok başarı hikayesine ve önemli projelerin ortaya çıkışına sahne olacak” dedi.