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Tarsus Doğa Parkı öğrencilerle doldu

YAŞAM 01.02.2023, 10:00
Tarsus Doğa Parkı öğrencilerle doldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde bulunan Tarsus Doğa Parkı; doğal ve temiz ortamının yanı sıra, misafir ettiği her türden hayvanla, yarıyıl tatilinde hem çocukların, hem de ailelerin yoğun ilgisini görüyor.MERSİN (İGFA) - Berdan Barajı bölgesinde yer alan Tarsus Doğa Parkı’na kent genelinden olduğu gibi, diğer illerden de binlerce ziyaretçi akın ediyor.

İçerisinde kaplandan aslana, lemurdan sırtlana, timsahtan vaşağa, kirpiden kuş türlerine kadar, anavatanları farklı coğrafyalar olan hayvanları barındıran Tarsus Doğa Parkı, ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği çekim merkezi haline geldi.

Normal dönemlerde özellikle hafta sonları yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı, yarıyıl tatili olması nedeniyle bu yoğunluğu her gün yaşıyor.

Diyarbakır’dan gelen misafirlerini Tarsus Doğa Parkı’na getirdiğini söyleyen Sultan Özyaşaroğlu, “Harika, tertemiz. Hayvanlarımız bakımlı. Her zaman misafirim olduğu zaman buraya getiriyorum. İyi de oluyor” dedi.

Ailesinin yarıyıl tatili için Tarsus Doğa Parkı’na getirdiği Eymen Tokgözlü de, “Tarsus hayvanat bahçesi çok güzel, hava iyi, hayvanlar da bakımlı. Ailemle yarıyıl tatilinde güzel bir gün geçiriyorum” diye konuştu.

Adana’dan Tarsus Doğa Parkı’na gelen Ceyhun Parlak ise, “Adana’dan geldim. Ankara’dan misafirlerimiz vardı, onlarla geldik. Güzel yer, memnunuz yani. Hayvanat bahçesi en son geldiğime göre daha da gelişmiş” şeklinde konuştu.

Çocuklarını Tarsus Doğa Parkı’nı gezmeleri için getiren Elif Coşkuner Arslan, parkı sıklıkla ziyaret ettiklerini belirterek, “Çocuklar için iyi bir aktivite olduğunu düşünüyorum. En azından değişik hayvanları görmüş ve tanımış oluyorlar. Biliyorsunuz çoğu hayvanlar şu an hiçbir yerde yok. Yani çocuklar için iyi olduğunu düşünüyoruz. Temizlik ve hijyene de çok dikkat ediliyor. Antep’e göre burası daha iyi” dedi.

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