Tarsus Doğa Parkı depremzedelere moral alanı oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Tarsus Doğa Parkı, 6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremler neticesinde yaşadıkları kentleri terk ederek Mersin’e sığınan depremzede vatandaşlara moral alanı oldu.MERSİN (İGFA) - Tarsus’ta merkez Gazipaşa Mahallesi’nde yer alan taziye evinde ve Kavaklı Mahallesi’nde yer alan Cemevi’nde kalan depremzede vatandaşlara ve özellikle çocuklara moral olması için Tarsus Doğa Parkı’na gezi düzenlendi.

Mahallelerden otobüslerle alınan depremzede vatandaşlar Tarsus Doğa Parkı’na götürülerek, tertemiz havada bir nebze de olsa yaşadıkları üzüntüden uzaklaşma fırsatı buldu. Çocuklar ise farklı türdeki hayvanları görmenin mutluluğunu yaşadı.

Muhtar Kızıltaş: “El birliğiyle halkımıza sahip çıkıyoruz”

Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Kızıltaş, mahalle halkının depremzedelere sahip çıktığını belirterek, “6 Şubat’ta Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, kalanlara da sabırlar diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun diyoruz. Gelen vatandaşlarımız var. Özellikle Tarsus’ta Gazipaşa taziye evinde kalan 7 ailemiz var. Gazipaşa halkı olarak biz bu ailelerimize sahip çıkıyoruz. Ve şu an onları Doğa Parkı’nda gezdiriyoruz. Burada da Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür ediyoruz. Halkımıza sahip çıkıyoruz hep beraber, el birliğiyle, Belediye ile beraber” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta yaşanan felakette evleri yıkılan ve ailesiyle birlikte Tarsus’a sığınan Özlem Yüce, “Depremzedeyiz, burada Gazipaşa taziye evinde kalıyoruz. Çok güzel ilgileniyorlar. Sağ olsun Belediye Başkanlarımız, yardımcıları. Burada bugün de bize moral amaçlı çocuklarımızı aldılar hayvanat bahçesine getirdiler. Çok güzel oldu, çok iyi oldu, Allah razı olsun hepsinden” dedi.