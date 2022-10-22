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Tarladan masaya restoran Vertical açıldı

YAŞAM 22.10.2022, 09:37
Tarladan masaya restoran Vertical açıldı

Sürdürülebilir gıda için dünyada ilk kez “topraksız ve dikey tarım” uygulamasını 360 derece detaylarıyla hayata geçiren Vertical, Kadıköy Caddebostan’da iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimlerin katılımıyla açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Elif Boyner'in ev sahipliğinde, Pernod Ricard Türkiye ve Bosch Ev Aletleri sponsorluğunda gerçekleştirilen davete Ümit-Cem Boyner, Ayşe Boyner, Bilgün Sazak Dereli, Ece Sükan, Gonca Vuslateri, Müge Boz-Caner Erdeniz, Tansa-Can Ekşioğlu, Önder Öztarhan, Aslı Pasinli, Levent Erden, Alihan Aloğlu, Rachel-Sami Kiresepi, Alp Ekşioğlu, Deniz Marşan, Ezgi Mola, Ayşe Tolga gibi isimler katıldı.

Sürdürülebilir lezzetlerle düzenlenen açılış gecesine, Pernod Ricard Türkiye’nin, sürdürülebilir bar alanları oluşturmayı hedeflediği ve geleceğin bar dünyasını şekillendiren “The Bar World of Tomorrow” projesi ile birlikte markanın sıfır atık prensibiyle oluşturduğu “Original By Nature” projesi eşlik etti. Bosch Ev Aletleri’nin Vertical’daki ‘Bosch Sürdürülebilir Yaşam Alanı’nda geri dönüştürülen lezzet ve bakım ürünlerini davetliler deneyimlerken, Vertical tarafından Boyner iş birliğiyle gıda atıklarını dönüştürerek elde edilen hayvan mamaları davetliler adına barınaklara bağışlandı. 

Yeme-içme, konser, etkinlik ve eğitim ile dolu bir yaşam alanı olarak hizmet vermeye başlayan Vertical, Elif Boyner’in öncülüğünde “Şehirde de sürdürülebilir hayatlar mümkün” mottosuyla ilham veren detaylarıyla dikkat çekiyor.

Minimum karbon ayak izi, minimum atık ve üretildiği yerde tüketimin mümkün olduğu sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlayarak hayata geçiren Vertical, keyifli ve duyarlı bir buluşma noktası olarak kapılarını açıyor. 

Topraksız ve dikey tarım uygulamasının çevre dostu yanlarını göz önünde bulundurarak açılan Vertical, sürdürülebilir yaşamanın şehir hayatında da mümkün olduğunu misafirlerine bir deneyim sunarak yaşatmayı hedefliyor.

100 metrekarelik alana kurulan Vertical, dikey tarladaki üretimle Circle by vertical isimli kendi restoranının yanı sıra içerisinde yer alan diğer restoranlara da fesleğen, semizotu, roka gibi yeşillikleri temin ediyor. Ayrıca tarım alanı içerisinde mantar üretimi de yapılırken, restoranlarda mantar odaklı özel bir menü sunuluyor.

Restoran ekipleri ve müşterilerden kalan tüm gıda atıklarını özel kompost makinesi sayesinde değerlendiren Vertical, Boyner işbirliğiyle kompostları 24 saat içerisinde kedi ve köpek mamasına dönüştürüyor ve hayvan barınaklarına bağışlıyor. Günümüzde bir restorandan çıkan gıda atığının yüzde 16 civarında olmasından hareketle Vertical, gıda atıklarını minimuma düşürmek üzere değerlendiriyor. Yeşillik saplarını gazpacho, atık yağlardan sabun, kahve posası mantar gübresine, muz kabuklarını ise vegan bacon’a dönüştürmek için çalışırken, bir yandan da birlikte yola çıktıkları tüm markalardan “sıfır plastik” taahhüdü talep ediyor.

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