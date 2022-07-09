Tarım okulunda eğlenceli eğitim

‘Anne/Baba-Çocuk Uygulamalı Tarım Okulu Antakya EXPO alanındaki Bitki Müzesi’nde başladı. Farklı yaş gruplarından çocukların katıldığı eğitim keyifli görüntülere sahne oldu.HATAY (İGFA) - Eğitimin açılış konuşmasını yapan Bitki Müzesi sorumlusu Dr. Samim Kayıkçı hazırladıkları Uygulamalı Tarım Okulu ile yaz döneminde ailelerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmesini ve yeni neslin bitkilerle, tarımla iyi ilişkiler kurmasını hedeflediklerini dile getirdi. Eğitimin ilk gününde alanı tanıyan ve ilk bitkilerini diken çocuklar 1 ay sürecek keyifli eğitimin ilk adımını atmış oldu.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında devam edecek olan eğitim; bitkileri tanıma, toprak tanıma ve hazırlama, tohumla ve vejetatif (çelikle) üretim, şaşırtma ve dikim, gübreleme, sulama ve budama, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, süs bitkileri yetiştiriciliği, meyve-sebze yetiştiriciliği ve fidan yetiştiriciliği ve aşılama konularını ele alacak.