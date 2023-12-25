Tarım arazileri MASKİ’nin korumasında

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Mahallesinde başladığı dere temizlik çalışmasını tamamladı. Mahalle Muhtarı Hüseyin Özsavran da “Cengiz Ergün Başkanımız, çiftçilerimiz ve üreticilerimiz için en önemli hizmetlerinden birini yapıyor. Tarım arazilerimizi su taşkınlarına karşı koruyor” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı’nın Develi mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı. Mahallede periyodik olarak yürütülen çalışmalar ile yağışlı havalarda herhangi bir taşkın riskine karşı önlem alındı.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Özsavran, “Hayırlı olsun. Cengiz Ergün Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüz Ramazan Burak Alsay’a Develi Mahallesi Muhtarlığı ve halkımız adına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Cengiz Ergün Başkanımız, çiftçilerimiz ve üreticilerimiz için en önemli hizmetlerinden birini yapıyor. Tarım arazilerimizi su taşkınlarına karşı koruyor. Cengiz Başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.