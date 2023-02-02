Tarihi Ulus İş Hanı yenileniyor

Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini korumak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesinin tarihi Ulus İş Hanı’nda gerçekleştirdiği bakım, onarım ve tadilat çalışması tüm hızıyla sürüyor.ANKARA (İGFA) - Yıllardır ihmal edilmesi nedeniyle bakımsız kalan yapı, özgün mimarisine uygun olarak restore edilirken bir kısmı da teknoloji merkezi hâline getirilerek üniversite öğrencileri ve genç girişimcilerin hizmetine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesinin Başkentin önemli tarihi merkezlerinden biri olan Ulus’ta başlattığı dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ulus’un yepyeni bir görünüme kavuşturularak eski günlerdeki gibi cazibe merkezi hâline getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi Ulus İş Hanı’nda bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

İŞ HANI ESKİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞACAK

Zamanla bazı bölümleri değişen ve tasarım özelliğini yitiren Ulus İş Hanı’nın özgün mimarisi korunarak; değiştirilmiş dükkân cepheleri aslına uygun olarak düzenleniyor. İç avlularda yapıyı bozan tamirat çalışmaları yeniden yapılarak, kapatılmış öğeler ortaya çıkarılıyor.

Ulus İş Hanı’nın çatısında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; sonradan konulan klima elemanları kaldırılırken blokların havalandırılması için ünite sistemi yerleştiriliyor. Kenetli bakır çatı kaplaması özgüne uygun malzeme ve tekniklerle yenileniyor. Yağmur olukları temizlenip, bakımları yapılıyor.

YENİ TEKNOLOJİ MERKEZİ ULUS İŞ HANI’NDA AÇILACAK

Bir yandan Başkentin tarihi değerlerine sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi bir yandan da kenti teknoloji ve bilimin merkezi yapmak için mesai harcıyor.

Ulus İş Hanı’nda yapılan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapının bir bölümü teknoloji merkezi olarak üniversite öğrencileri ve genç girişimcilerin kullanımına açılacak.