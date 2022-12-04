Tarihi tanıtmaya geldiler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Seyitgazi-Han ilçeleri arasındaki yolu kullanarak Yazılıkaya’ya ulaşan sosyal medya içerik üreticileri, yeni yapılan yol sayesinde bölgede turizmin çok gelişeceğini belirttiler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Frig Vadisi’nin kalbi Yazılıkaya’ya araçla gidiş geliş süresini kısaltan ve konforlu bir hale getiren Seyitgazi-Han ilçeleri arasındaki yolun tamamlanmasıyla bölgedeki turizm hareketliliği de devam ediyor.

Yolun hizmete alınmasından sonra bölgedeki gelişmeleri incelemek isteyen Eskişehir’in en çok takip edilen instagram sayfası yöneticileri (influencer), Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdür Vekili Hakan Öncü rehberliğinde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi tarafından bölge için başlatılan seferler kapsamındaki otobüsle Yazılıkaya’ya gittiler. Yeni yapılan yolun bölgeye gidenleri tozdan dumandan kurtardığını, kısa sürede ulaşımı sağladığı için turizme büyük katkıda bulunacağını belirten instagram sayfası yöneticileri, “Büyükşehir Belediyesi kentteki turizm potansiyelini ilçelere taşımak için gerçekten çok güzel bir çalışma yapmış. Eskişehirlileri ve Yazılıkaya bölgesine gitmek isteyen yerli ve yabancı turistleri özel giydirilmiş otobüsle taşımaları daha da büyük bir hizmet. Bölgenin turizm kapasitesi ev pansiyonculuğu ve ulaşımdaki olumlu çalışmalarla çok artacağına inanıyoruz. Midas Vadisinin gizemli atmosferini görenler, bölgedeki hizmet sektörünün gelişmesine büyük katkıda bulunacaklardır. Yazılıkaya’nın dibinde bulunan pansiyonda yıldızlı gökyüzünü seyretmek muhteşem bir deneyim olacaktır. Turizme yapılan bu katkıları her zaman destekleyeceğiz. Bölgenin tanıtımı için desteğimiz sürecek.” dediler. İçerik üreticileri yaptıkları çekimleri sayfalarında hikaye ve gönderi olarak paylaşacaklar.