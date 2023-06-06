Tarihi sokağı cennet bahçesine çevirdiler

Mardin’de mahalle muhtarı ve eşi örnek davranışta bulunarak, tarihi sokağı cennet bahçesine dönüştürdü.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'de yeni mahalle 25 yıllık muhtarı Şehmus Sincar ve eşi Nebiha Sincar oturdukları evlerinin önünden geçen tarihi sokağı bitki ve çiçeklerle süsleyerek bahçeye çevirdi.2 yıl önce görevi başındayken hayatını kaybeden bekçi oğullarının ismini verdikleri Garip Sincar Sokağını 50 çeşit renkli çiçek ve bitkilerle süsleyen Muhtar ve eşi sokaktan gecen turistlere de su ve çay ikramında bulunarak, Mardin’in tanıtımında katkıda bulunuyor.

Yenimahalle muhtarı Şehmus Sincar, 35 yıldır bu mahallede yaşadığını belirterek, 3 yıl önce eşim ile birlikte sokağı çiçek ve bitkilerle süslediklerini söyledi.

Tarihi sokağın yeşil bahçeye dönüşmesinde en çok katkı ve emek sağlayan eşi olduğunu ifade eden Sincar,” Eşim gece gündüz çalıştı. Çiçeklerin ve bitkilerin bakımını yaptı. Toprağı sırtında merdiven merdiven taşıdı. Saksılarıda kendisi aldı. Çiçekleri ve ağaçları da kendisi dikti. Tarihi sokağın cennet bahçesine dönüşmesinde eşimin büyük emeği vardır. Oturduğumuz sokağın adını rahmetli olan Bekçi oğlum Garip Sincar Sokağı olarak değiştirdik. Onun anısını yaşatmak içinde eşimle birlikte mahallede bulunan tarihi sokakları çiçek ekip ağaçlandırmaya devam edeceğiz. Yeşillik tarihi sokaklara yakıştı. İnşallah bu örnek davranış diğer sokaklara da örnek olur” dedi.

ÇOCUKLARIM GİBİ BAKIYORUM

3 yıldır tarihi sokakta çiçek ve bitkileri yetiştirmek için gece gündüz çalıştığını belirten Nebiha Sincar ise, mahallemizde geçen tarihi sokağı eşimle birlikte bu hale getirdiklerini ifade etti. Sincar,” Tarihi sokaktan geçen vatandaşlarımız olsun yerli yabancı turist olsun burayı görünce şaşırıyor. Buradan gecenler fotoğraf çektiriyor. Dinlenmek ve serinlenmek için oturuyorlar. Bende çay ve su ikramında bulunuyorum. Rahmetli oğlumun adını yaşatmak için bu Garip Sokağı ve diğer sokakları ağaçlandırmak için ömrümün son nefesine kadar mücadele edeceğim. Gece gündüz çiçeklerimi suluyorum. Onlarla konuşuyorum. Buradan sayın valimizden ve belediyemizden destek istiyorum. Çiçek ve saksı talebinde bulunuyorum. Bütün sokakları cennet bahçesine dönüştüreceğim” şeklinde konuştu.

Tarihi sokağı merak eden ve İzmir’den Mardin’e gelen İzmir Mardin Kardeşler Gurubu Başkanı Mahmut Aydın, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aydın,” Yeni mahalle muhtarı Şehmus Sincar ve eşine Mardin adına teşekkür ediyorum. Görüldüğü gibi tarihi sokağı adeta cennet bahçesine dönüştürmüşler. Kendi imkanları ile bitki ve çicekler ekmişler. Buradan gecen insanlara ikramda bulunuyorlar. Mardin’in tanıtımında katkıda bulunuyorlar. İnşallah bu sakak diğer sokaklara da örnek olur. Valilik olsun belediye olsun teşvikte bulunması ve vatandaşları buna teşvik etmesini bekliyoruz. “diye konuştu