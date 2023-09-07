Tarihi Ordu Evleri maziye götürüyor

Ordu’nun yöresel mimariye sahip eski evleri, Çamlı Köşk Sosyal tesislerinin bulunduğu alanda yaşatılıyor. Genç mimarların elinde şekillenen minyatür Ordu Evleri, özellikle çocukluğu köyde geçen veya köy yaşamını bilenleri geçmişe götürüyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORKENT tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Kirazlimanı mevkindeki bulunan Çamlı Köşk Sosyal Tesisleri bahçesi ve park alanı her geçen gün zenginleşiyor. Çay bahçesi, halka açık kumsal ve park alanı ile vatandaşların yeni bir buluşma ve yaşam alanı haline gelen Çamlı Köşk Sosyal Tesislerinde ‘Yaşayan Ordu Evleri ve Sokağı’ minyatür olarak inşa edildi.

Yöresel mimariye uygun olarak tasarlanan ve birbirinden özgü mimariyle inşa edilen tarihi minyatür Ordu evleri, özellikle çocukluğu köyde geçen veya köy yaşamını bilenleri geçmişe götürüyor.

Her geçen gün daha da zenginleştirilen Çamlı Köşk Sosyal Tesisleri, vatandaşların daha güzel mekanlarda dinlenip eğlenmelerine zemin hazırlarken bölgenin yeni cazibe merkezi haline gelmesi de sağladı.