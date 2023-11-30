Tarihi Kortel Konağı'nda sona doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun rekonstrüksiyon çalışmasıyla kente yeniden kazandırılacak Kortel Konağında ilerleme oranı yüzde 85’e ulaştı.KOCAELİ (İGFA) - Eski müderrislerden Hacı Ahmet Hilmi Efendi’ye ait olan ve “Kortel Konağı” olarak tanınan tarihi yapı mülk sahipleri tarafından, “Kamu Yararına” kullanılmak üzere 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanmıştı. Konağı aslına uygun olarak inşa eden ve birçok imalatı tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aralık ayının sonuna doğru tüm imalatları bitirmeyi hedefliyor.

KONAKTA İLERLEME YÜZDE 85

Kocaeli’ye kültürel ve tarih anlamında yeni bir mekan olarak hizmet verecek Kortel Konağı’nda tüm rekonstrüksiyon statik, cephe kaplamaları, bina içi sıva ile elektrik mekanik altyapı imalatları tamamlandı. İş kapsamında tavan ve döşeme kaplamaları ile doğrama imalatlarına devam ediliyor. Önümüzdeki aydan itibaren tüm imalatların tamamlanacağı konakta şu an çalışmaların ilerleme seviyesinde yüzde 85’e gelindi.

YANGINDA HASAR ALMIŞTI

İzmit Hacı Hasan Mahallesi’nde bulunan ve Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı sınıfındaki Kortel Konağı, sahibi olan aile mensupları Av. Zehra Nuran Kortel ve Zehra Kuteyla Kortel tarafından 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlandı. Osmanlı Dönemi’nin önemli şahsiyetlerinden Müderris Hacı Ahmet Hilmi Efendi’ye ev sahipliği yapmış olan tarihi konak, 2014 yılında büyük bir yangın geçirmiş ve ağır bir hasar almıştı.