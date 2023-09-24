Tarihi Kentler'den Bursa'da tarihi yolculuk

Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı için Bursa’ya gelen birlik üyeleri ve akademisyenler, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Hisar İçi’ni gezdi.BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen toplantıya katılan birlik üyeleri, Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görme fırsatı buldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, birlik üyelerine Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Hisar İçi ve Hanlar Bölgesi’ni gezdirerek tarihi mirasın korunmasına yönelik yapılan çalışmaları yerinde anlattı. Hisar’da Oruçbey Caddesi, Arkeopark kazı alanı ve Filiboz Mescidi projelerini inceleyen üyelere Osmangazi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Sezai Özokutanoğlu tarafından teknik bir sunum yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ndeki sanal resmin Hisar’da canlandığına dikkat çekti. Başkan Dündar, Üftade Camii ve Türbesi çevresindeki kamulaştırma ve düzenleme çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Tarihi Kentler Birliği üyeleri, tarihi aks boyunca gezerek Hanlar Bölgesi’ne geçerek Bursa’nın tarihi mekanlarını ziyaret etti.