Tarihi Kentler Birliği, tarihin merkezi Osmangazi’de buluştu

Tarihi kent dokularının ve kentsel-kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında iş birliği ve tecrübe alışverişini sağlayan Tarihi Kentler Birliği’nin bölge toplantısı, Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Osmangazi Belediyesi’nin tarihi mirasın korunması ve geleceğe taşınmasına yönelik yaptığı çalışmalar hakkında birlik üyelerine sunum yapıldı.

“Cumhuriyetin 100. Yılında Osman Gazi’den Bugüne” başlığı altında gerçekleştirilen toplantıda Osmangazi Belediyesi’nin özellikle Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde yaptığı çalışmalar, ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ Projesi ve birçok farklı noktada yapmış olduğu tarihi eser restorasyonları öne çıktı.

Toplantının açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tarihi Kentler Birliği’nin Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı ile birlikte düzenlendiği bölgesel toplantıya ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Toplantının gerçekleştiği Fetih Müzesi’nin yoğun ziyaretçinin geldiği ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı bir mekan olduğu ifade eden Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak tarihle ilgili bir konu varsa mutlaka içerisinde oluyoruz. Tarihe sahip çıkmak sadece bir çöküntü alanı ayağa kaldırmak ve bir tarihi eseri ayağa kaldırmak değil, kültürel mirası da ayağa kaldırarak ona sahip çıkmak gerekir. Tarihi bir şehirde, tarihi ve modern yapıların olduğu bir yerdeyiz. Gezmiş olduğumuz Panorama 1326 Fetih Müzesi bizi Bursa’nın fetih günü olan 6 Nisan 1326 tarihine götürdü.” dedi.

“Tarihi eser restorasyonu Osmangazi’den başladı”

Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanında yoğun bir şekilde tarihi eser restorasyonu, kentsel dönüşüm ve kamulaştırma çalışmalarına da devam ettiklerini anlatan Başkan Dündar, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemiz ile biz Bursa’ya yeni bir vizyon sunuyoruz. Tarihi mirasımız Yeşil Türbe, Ulucami ve Hanlar Bölgesi ile birlikte modern bir çizgiyle Bursa’da yeni tarihi aks oluşturuyoruz. Bursa, bir tarih şehri, Tarihi Kentler Birliği burada kuruldu. Tarihi eser restorasyon çalışmaları ilk önce Osmangazi ilçesinde başladı. Burada başlayan çalışmalar Bursa’da şekillendi. Tarihi Kentler Birliğiyle birlikte Türkiye’ye yayıldı. Bu tür toplantılar ile ciddi bir bilgi alışverişi oluyor. Bir vizyon geliştirerek bu çerçevede her belediye başkanımızda kendi şehrimde nasıl bir proje üretebiliriz düşüncesi oluşuyor.” diye konuştu.

Tarihi miras konusundaki çalışmalarda her çalışmanın diğerini tamamlar nitelikte olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Bu işin bir kurumsal hafızası vardır. Bu hafıza çerçevesinde çalışmalar gerçekleşir. Bunları yaparken koruma kullanma dengesi önemli öyle bir noktaya geliyoruz ki bir yerde restorasyon yapıldığı zaman o eski fonksiyonunu aşarak çok farklı boyutlara doğru gidiyor bu dengeyi sağlamak önemlidir. Hisar Bölgesi’nde bu dengeyi görebiliyoruz. Bu dengeyi iyi sağlayamıyorsanız burası çok gezilip görülen turistlik bölge olabiliyor ama turizmi, tarihi ve sunulan ürünün değeri kalmıyor. Tarihi İpek Yolu’nun Asya kıtasındaki son durağı Bursa Hanlar Bölgesi. Biz de restorasyon çalışmalarına Hanlar Bölgesi’nde başladık. Burada 16 han, bedesten, pazar yeri ve 4 binden fazla dükkân bulunmaktadır. Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgemizde han, medrese ve camilerin restorasyon çalışmaları üst örtü cephe sağlıklaştırma çalışmaları belediyemiz tarafından uygulanmaktadır Şuan bu bölgede İpek Han ve birkaç küçük nokta kaldı. Bu çalışmaların yüzde 80’ini Osmangazi Belediyesi yaptık dersek yanlış olmaz. Biz, bu projelere bütüncül bir yaklaşımla bakıyoruz. Hanlar Bölgesi Osmanlı’da ekonomide temellerin ilk yer.” ifadelerini kullandı.

‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesinde ise çarşıdan mahalle kültürüne geçtiklerini anlatan Başkan Dündar, “Bu proje kapsamında Oruçbey Caddesi, Arkeopark kazı çalışmaları, Filiboz mescidi, Üftade Cami ve Türbe etrafı çalışmalarımızla ciddi eserler ortaya çıkarttık. Hisar bölgesinde çok fazla çalışmamız var. Osmangazi Çıkmazı’ndan başlayarak Kale Sokak, Sümbüllü Bahçe Konağı, Surüstü yapı, Oruçbey Caddesi, Filiboz Mescidi, şehir bostanı, arkeolojik kazı sahası ve Üftade çalışmalarımızla tarihi ortaya çıkarttık.” diyerek sözlerini tamamladı.

“Bursa ruhaniyetle bir şehir”

ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Mithat Kırayoğlu, toplantının Osmanlı’nın ilk kurulduğu günleri ve o dönemin mimarisini en iyi şekilde anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. Bursa’nın fiziki açıdan doğal bir kale olduğunu belirterek, “Kaya üzerinde kalmış kale bir kenttir. Surlarla çevrildiğinde fethi çok zor olmuştur. Osmanlı, fetihten sonra 150 yıl içinde bina yapmayı Bursa’da denedi, burada öğrendi ve Bursa bir örnek oldu. Evliya Çelebi’nin dediği gibi kısacası Bursa, ruhaniyetli bir şehirdir. Bu güzel şehrin tarihi ve kültürel mirasını koruduğu için ve bu toplantımıza en iyi şekilde ev sahipliği yaptığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Osmangazi Belediye Strateji Geliştirme Müdürü Sezai Özokutanoğlu da Osmangazi Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yaptığı çalışmalar konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Belediye olarak tarihi ve kültürel miras vizyonunu bütüncül anlayış, koruma kullanma dengesi, sürdürülebilirlik, reel, rasyonel ve gerçekçi yaklaşım olmak üzere 4 temel sac ayağı üzerine oturttuklarını belirtti. Osmangazi Belediyesi’nin ilk tarihi miras çalışmalarının Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde başladığını daha sonra ise Yaşayan Tarih Hisar içi bölgesinde devam ettiğini anlattı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Hanlar Bölgesi ve Hisar Bölgesi’nin tarihi bir aks olarak birleştiğine dikkat çekti.

Merzifon Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi Alp Kargı da toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Osmanlı’nın aziz başkenti Bursa ve Osmangazi’miz için inanılmaz anlamlı çok önemli çalışmalara imza attığı için Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve belediye çalışanlarına teşekkür borç biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, katılımcılara Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin gezdirirken, müzedeki OSMEK el sanatları ve Bursa bıçağı dövme stantları büyük ilgi gördü.

Toplantı sonrasında Başkan Dündar, katılımcılara Hisar Bölgesi, Üftade Türbesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde yapılan çalışmaları yerinde anlattı.