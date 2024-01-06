Son Dakika

Tarihi Gar binalarında restorasyon

YAŞAM 06.01.2024, 10:15
Tarihi Gar binalarında restorasyon

Tarihi tren garı binalarını dev bir Sanat Merkezine dönüştürecek restorasyon ve yeniden ihya çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, “Bu yapılar, Başkanımız Yücel Yılmaz’ın, şehrimizin kültür ve sanat tarihine bir armağanı olacak” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi tren garı binalarında başlattığı restorasyon çalışmaları sürüyor. Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 10 bin metrekare alan içerisindeki ikisi tescilli üç bina, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dev bir Sanat Merkezi olarak Balıkesirlilerin hizmetine sunulacak.Projeye kapsamında ayrıca kış bahçesi de inşa edilecek. 

YÜCEL BAŞKANIMIZIN ŞEHRE ARMAĞANI 

Yakın zamanda bitirilmesi planlanan çalışmaları,Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Koray Karabulutve kontrol ekibiyle birlikte inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, “Restorasyon çalışmalarının sürdüğü yapıların fonksiyonları, imalat süreci, hangi aşamada oldukları ile ilgili detayları aldık. Restorasyonlarını kısa sürede tamamlamayı planladığımız tarihi yapıları, Sanat Merkezi olarak Balıkesirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu yapılar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın, şehrimizin kültür ve sanat tarihine bir armağanı olacak. Bu alanda vatandaşlarımıza sürprizlerimiz de olacak” dedi.

ÇEVRESİYLE BİR BÜTÜN

Balıkesir’in kültürel ve tarihi varlıklarını aslına uygun olarak yenileyerek şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi,Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde bulunan, 10 bin metrekare alan üzerindeki lokomotif bakım atölyesi, depo ve bir lojman binasının restorasyon çalışmalarına hız verdi.TCDD Gar sahasının kuzeydoğu ucunda yer alan ve yıllardır atıl durumda bulunan binalar, çalışmaların tamamlanmasının ardından sanat galerisiyle, kütüphanesiyle, restoranıyla çağdaş bir sanat merkezi haline gelecek.

YENİ BİR KÜLTÜR DESTİNASYONU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen yapı kompleksinin yeniden ihya ve restorasyon çalışmalarının ardından hem Balıkesirliler hem de şehre gelen ziyaretçiler için önemli bir kültür destinasyonu olması bekleniyor.

Yorumlar (0)
13
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 18 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Kasımpasa 18 26
9. Antalyaspor 18 25
10. Sivasspor 17 21
11. Alanyaspor 18 21
12. Ankaragücü 17 20
13. Gaziantep FK 18 20
14. Hatayspor 17 19
15. Başakşehir 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 18 15
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5