Tarihi burç kadın lokali olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmalarını tamamladığı tarihi 82 no.lu burcu kadın lokaline dönüştürecek.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Surlarda Diriliş” mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında 82 no.lu burçta çalışmalarını tamamladı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, hazırladığı projeyle, burçta nemlenmeye sebep olan yalıtım problemini çözdü.

İç mekân temizliği için kumlama ile yüzey temizliği yapan ekipler, burç girişindeki su birikme sorununu ortadan kaldırdı.

Boşalmış taş ve tuğla derz yüzeyleri doldurulduktan sonra, yapıya sızan su sebebiyle boşalmış olan duvar dolgusu enjeksiyon ile sağlamlaştırıldı.

Kadınlar için dinlenme mekânı olacak

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına devri yapılan burç, il ve ilçelerden hastaneye giderken veya çocuğuyla birlikte dinlenip ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir alan olarak tasarlanacak.

Dağkapı burçlarının hemen yanında yer alan ve içerisinde psikolog ve manevi rehberin de bulunacağı merkezde, kadınlara dinlenirken çeşitli ikramlarda da bulunulacak.

Kadınlar, çay ve kahvelerini içip bununla birlikte manevi rehberlik ve psikolojik danışmanlık kurslarından faydalanabilecek.