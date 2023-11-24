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Tarihe iz bırakan türküleriyle Aşık Veysel’e vefa gecesi

YAŞAM 24.11.2023, 12:04
Tarihe iz bırakan türküleriyle Aşık Veysel’e vefa gecesi

Türküleri ve şiirleriyle tarihe iz bırakan halk ozanı ve şair Aşık Veysel, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği anma programında vefatının 50. yılında türküleri ve eserleriyle yad edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her biri bir örnek olan “ahde vefa” programlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Türkiye’ye hayatın her alanında katkı sunan, tarihe iz bırakan ustalar ve önemli şahsiyetler gerçekleştirilen özel programlarla anılıyor. Kültür ve sanat Etkinlikleri programının Kasım ayı takviminde de birçok vefa etkinliği organizasyonu gerçekleştirildi.

Bunun son örneği de Ziya Taşkent Konser Salonu’nda Türk Halk Müziği’nin en önemli önderlerinden olan halk ozanı ve şair Aşık Veysel için yapıldı. Her bir türküsü farklı anlam taşıyan ve uzun yıllarca gençliğe ve her bir vatandaşa farklı hisler uyandıran, yollar gösteren Aşık Veysel, vefatının 50. yılında türküleriyle ve eserleriyle yad edildi.

Anma programının konuğu SAÜ Konservatuar Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Kürşad Türkay oldu. Salonda sahne alan bağlama ustası ve müzisyen Türkay, enstrümanıyla Aşık Veysel’in eserlerini bir kez daha yaşattı. Aşık Veysel’in ölümsüz türküleriyle etkinlik unutulmaz bir sanat şölenine dönüştü.

Sanatçı ve akademisyen Türkay, usta ismin hayatından bahsederken, “Türk Halk Müziğine adını altın harflerle kazıyan, Türk Halk Müziği denildiğinde akla ilk gelen isimdir.Ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen Türk müziğine kazandırdığı sayısız eserler kazandıran ustalardan birisidir. Çocukluk yaşlarında hastalığından dolayı gözlerini kaybeden Aşık Veysel’e babası arkadaşlarıyla oynayamadığı için bağlama almış, Türk Halk Müziğine yön veren Aşık Veysel’in 7 yaşından ölümüne dek bağlama çalma ve türküler söylemesi devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

Programa katılarak geceye eşlik eden Türk Sanat Müziği hayranları ve konservatuar bölümü öğrencileri, gecenin sonunda Türkay’la hatıra fotoğrafı çekilerek Aşık Veysel’i dualarla andı.

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