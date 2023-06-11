Tarihçi yazar Abdullah Şahin 27 kahramanın sesi oldu

Bursa'da yaşayan tarihçi yazar Abdullah Şahin’in Kurtuluş Savaşı kahramanlarını anlatan kitabı yayımlandı.BURSA (İGFA) – Osmaniye’nin Düziçi ilçesi doğumlu olan ve Bursa’da yaşayan tarihçi yazar Abdullah Şahin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına ithafen hazırladığı “Parolamız Ya İstiklal Ya Ölüm” adlı araştırma kitabını okuyucularla buluşturdu.

Çeyrek asırdır Tarih öğretmeni olarak görev yapan ve meslek yaşamı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapılan birçok çalıştayda görev alan Abdullah Şahin, kitabında Kurtuluş Savaşı sırasında 27 kahramanın vatan uğruna ortaya koyduğu destansı mücadelesini anlattı.

Dünyaya meydan okuyan kınalı kuzuların unutulmaması ve unutturulmaması adına bu eseri meydana getirdiğini belirten Şahin, “Şu an yetiştirdiğimiz nesil maalesef bunlardan bir haber yaşamakta. Eğer biz yeni nesillere bu kahramanları kavratabilirsek daha özgüvenli bir toplum meydana getirmiş olacağız. Ben bu eseri 25 yıllık meslek yaşantımda edindiğim bilgi birikimi ve deneyimle 27 kahramanımızın sesi olmak için yazmaya çalıştım” dedi.

Deniz Yayınevi aracılığıyla yayımlanan 132 sayfalık “Parolamız Ya İstiklal Ya Ölüm” adlı Abdullah Şahin'in kitabına tüm satış noktalarından ulaşılabilir.