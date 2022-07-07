Tarihçi Şükür'den 'antik' fotoğraflama

Tarihçi Rıdvan Şükür, antik çağın önemli metropollerinden Efes antik kenti içinde gün boyu fotoğraf çalışması yaptı.İZMİR (İGFA) - Anadolu arkeolojisine ilgi duyan tarihçi Şükür, Efes antik kenti içindeki binlerce yıllık geçmişi olan mimari eserleri inceledi ve fotoğrafladı.

Antik Dünyanın önemli metropollerinden Efes’te bulunan Celcus Kütüphanesinin İskenderiye ve Pergamon’dan (Bergama) sonra antik çağın en önemli kütüphanelerinden birisi olduğunu söyleyen Şükür, bu kenti defalarca ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirtti.

Şükür, Efes’in Klasik Yunan döneminde İyonya'nın on iki şehrinden biri olduğunu, ayrıca Efes'in çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişimini sürdürdüğünü, Roma Devrinde ise Asia eyaletinin başkenti olduğunu söyledi.

Rıdvan Şükür, binlerce yıllık Anadolu medeniyetlerinden günümüze ulaşan böyle değerli antik kentlerin Dünyanın her yerinde bulunmayan çok değerli eserleri bünyelerinde barındırdığını ifade etti.