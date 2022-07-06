Flaş HaberHSK'dan 2 hakim ihraç edildi
Son Dakika
Tarihçi Şükür Alaçatı'da ders alıyor
YAŞAM 06.07.2022, 12:18
Tarihçi Rıdvan Şükür, Çeşme Alaçatı’da rüzgar sörfü dersi alıyor.İZMİR (İGFA) - Kitap çalışmaları nedeniyle yoğun bir yıl geçiren tarihçi Rıdvan Şükür, Çeşme Alaçatı’da sörf dersi alıyor.
Yaz tatilini Ege'de geçiren tarihçi Şükür, Dünyanın sayılı sörf cennetlerinden Alaçatı’da rüzgâr sörfü dersi alarak farklı bir deneyim yaşıyor, stres atıyor. İçindeki spor yapma aşkını her zaman canlı tutan tarihçi Şükür, korona öncesi katıldığı birçok ultra maratonda ter dökmüştü. Alaçatı’nın muhteşem güzelliği içinde spor yapmanın ayrıcalığını yaşayan Şükür, sağlıklı yaşam felsefesiyle sporun birçok dalını bugüne kadar denediğini ve bundan sonrada deneyeme devam edeceğini söyledi.
30
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Temmuz 2022
|İmsak
|03:33
|Güneş
|05:31
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:46
|Yatsı
|22:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü