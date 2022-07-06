Tarihçi Şükür Alaçatı'da ders alıyor

Tarihçi Rıdvan Şükür, Çeşme Alaçatı’da rüzgar sörfü dersi alıyor.İZMİR (İGFA) - Kitap çalışmaları nedeniyle yoğun bir yıl geçiren tarihçi Rıdvan Şükür, Çeşme Alaçatı’da sörf dersi alıyor.

Yaz tatilini Ege'de geçiren tarihçi Şükür, Dünyanın sayılı sörf cennetlerinden Alaçatı’da rüzgâr sörfü dersi alarak farklı bir deneyim yaşıyor, stres atıyor. İçindeki spor yapma aşkını her zaman canlı tutan tarihçi Şükür, korona öncesi katıldığı birçok ultra maratonda ter dökmüştü. Alaçatı’nın muhteşem güzelliği içinde spor yapmanın ayrıcalığını yaşayan Şükür, sağlıklı yaşam felsefesiyle sporun birçok dalını bugüne kadar denediğini ve bundan sonrada deneyeme devam edeceğini söyledi.